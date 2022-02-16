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19歲少女離奇失蹤！　6年後反轉真相曝：男友傷心尋人全是演的

記者王佩翊／編譯

日本京都2016年有一名年僅19歲少女下落不明，儘管家人在3天後通報失蹤，但耗時5年多卻依然沒有找到人，直到近日案情突然出現轉機，警方同時找上失蹤少女當時的交往對象，並進行深入調查。而該名男子這才坦承，早在當年就已經將女友殺害。警方目前只找到被害者的部分持有物品，仍未尋獲屍體，接下來將持續投入人力搜索。

根據《朝日電視台》報導，年僅19歲的被害女性2016年10月22日遭到當時20歲的男友末海征河殺害，嫌犯隨後將其棄屍於奈良市若草山的深山中。被害少女的家屬發現女兒下落不明後，便向警方通報失蹤，然而卻因為沒有出現具體線索，案情陷入膠著。

▲▼日本警察,警視廳,警察,警車。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

▲警方目前還未搜索到被害者的遺體。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

直到近日警察深入調查，發現被害少女失蹤前的男友嫌疑深重，因此便找上現年25歲的末海征河，而他在經過審問後，隨即坦承犯行。警方也根據他的陳述前往若草山搜尋少女遺體，並在15日尋獲被害女性的部分持有物品。目前警方仍然未能尋獲少女的遺體，不過已經成立61人的搜查本部，將持續在棄屍地點附近進行搜索，希望盡早找到被害人遺體。

根據《每日新聞》報導，末海征河大學休學後，2016年起接連在京都的3間加油站打工，據當時的同事表示，女友失蹤後，他曾經以「女友失聯，所以要幫忙找人」為由，請了數天的假，疑似是蓄意偽裝成女友並非遭他殺害。警方目前已經將嫌犯逮捕，並於16日移送檢方。

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