日悠仁親王錄取筑波大附高！為進東大走「特殊管道」遭批

▲日本悠仁親王即將國中畢業，預計進入筑波大學附設高中就讀。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮悠仁親王目前就讀於御茶水女子大學附設中學部3年級，他16日正式錄取筑波大附設高中，不過由於他是依靠兩校間的姊妹校特殊制度錄取，因此也被人批是走特殊通道。據悉，悠仁親王的母親紀子妃為了要讓這位「未來的天皇」進入東京大學，可以說是費盡千辛萬苦，如今更是打破日本皇室成員就讀學習院大學附設高中的傳統，引發熱議。

根據《每日新聞》報導，秋篠宮家2021年才因小室真子結婚一事鬧得沸沸揚揚，同時引發民眾對於皇室的反感，如今卻再度爆出15歲的悠仁親王為了要在3年後成功進入東京大學就讀，打破自戰後起日本皇室成員皆就讀學習院大學附設高中的傳統，決定在4月進入筑波大附設高中就讀。

▲悠仁親王（圖中）為日本天皇之位的第二順位繼承人。（圖／CFP）



悠仁親王自小便進入御茶水女子大學附設幼稚園就讀，隨後更直升御茶水女子大學附設小學、中學，然而由於御茶水女子大學附設高中為女子學校，因此悠仁只能另覓出路。日本皇室成員通常都會進入學習院大學附設高中就讀，而該校也因為長年接受皇室成員，因此擁有一定的維安與相關配套措施。

不過自數年起，悠仁親王的母親紀子妃就開始動作頻頻，替悠仁打探各個適合的學校，但卻排除學習院大學附設高中，引發外界熱議。據悉，由於紀子妃的父親川嶋辰彥與其弟弟都是畢業於第一學府東京大學，因此紀子妃也堅決想將兒子送進東大就讀，才會到處打探東大錄取率最高的學校。

筑波大學附設高中近年東大錄取率排名全國前幾名，因此悠仁親王就算利用「特殊通道」也要進入該校就讀。宮內廳16日正式宣布錄取消息，不過早在先前就有該校家長指出，學校已經開始修建老舊宿舍，疑似就是為了要迎接這位來自皇室的「貴客」。

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