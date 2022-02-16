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美女師「老公精液當果醬」塗杯子蛋糕　變態餵食女學生！判刑41年

▲▼美國女教師辛西亞（Cynthia Perkins）把丈夫精液塗在杯子蛋糕上餵給女學生食用。（圖／翻攝當事人臉書、路易斯安那州總檢察長辦公室）

▲女教師辛西亞（Cynthia Perkins）把丈夫精液塗在杯子蛋糕上，餵給女學生食用。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

美國路易斯安那州發生一起駭人事件，36歲女老師辛西亞（Cynthia Perkins）把丈夫精液當成果醬及糖霜，塗在杯子蛋糕後，全部餵給女學生食用。她14日出庭時接受認罪協商，並且承認3項性犯罪罪名，被判處41年有期徒刑，不得假釋。

綜合外媒報導，辛西亞與丈夫丹尼斯2019年10月落網，起初面臨150項重罪指控。她迅速辭去西區國中（Westside Junior High Schools）教職，並且提出離婚，但堅稱自己是無辜的，由於受到先生的操控，才會犯下恐怖罪行。

▲▼美國女教師辛西亞（Cynthia Perkins）把丈夫精液塗在杯子蛋糕上餵給女學生食用。（圖／翻攝當事人臉書、路易斯安那州總檢察長辦公室）

▲辛西亞與丈夫2019年雙雙被捕後，她迅速離婚與辭職。（圖／翻攝路易斯安那州總檢察長辦公室）

辛西亞原本可能坐牢長達72年，接受認罪協商、答應出庭指認丹尼斯後，大多數指控都被撤銷。她承認二級性侵罪、與13歲以下兒童涉入性行為，一共被判處40年有期徒刑，另因杯子蛋糕事件，遭處1年刑期。

丹尼斯被捕時，還在當地擔任副警長，落網後已遭辭退。該州總檢察長蘭德里（Jeff Landry）表示，辛西亞不僅放棄上訴，也避免受害者在法庭上重溫可怕經歷。

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