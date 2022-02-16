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基隆市政府Ｘ網紅黃小玫　創作《24小時基隆》宣傳MV出爐

▲基隆市政府Ｘ網紅黃小玫 創作《24小時基隆》宣傳MV出爐。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市政府Ｘ網紅黃小玫，創作《24小時基隆》宣傳MV出爐。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新生代網紅黃小玫為基隆量身創作的《24小時基隆》宣傳音樂影片日前發表預告，在許多網友「敲碗」之下，完整版MV在14日配合西洋情人節推出，以琅琅上口的輕快旋律，淺顯易懂的俏皮歌詞，介紹出基隆多樣貌的山海城景緻、各式道地可口小吃，還有夜釣小卷、露營、觀賞日出等玩滿24小時的暢遊體驗。

2018年黃小玫以一曲日文創作《我們在台灣見吧》音樂影片，介紹台灣著名景點、美食與風土民情，曲風清新可愛，引發台日網友的熱烈迴響。基隆市政府特別邀請黃小玫創作《24小時基隆》，以24小時玩好玩滿的暢玩法，讓大家認識年輕人眼中的魅力基隆。

林右昌在14日MV發布記者會中說，基隆市政府近年來推出不少宣傳影片，但這次的《24小時基隆》特別不一樣，用24小時不斷電的遊程作為靈感，用清新的曲風把基隆的景點串接在一起，相信一定會獲得年輕朋友的喜愛，這次的行銷針對日本觀光客，把「基隆我最愛你」巧妙地放進歌曲，讓日本觀光客重新記憶並瞭解基隆這個城市，期待疫情趨緩，日台旅遊交流。

▲基隆市政府Ｘ網紅黃小玫 創作《24小時基隆》宣傳MV出爐。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市政府特別邀請黃小玫創作《24小時基隆》，以24小時玩好玩滿的暢玩法。

觀銷處長曾姿雯表示，基隆的魅力無法單單只用一個字或一句話來形容，全新的基隆品牌精神「a city full of～」就是想讓大家能親自遊一趟基隆，自己來填空對基隆的想像或感受。這次邀請黃小玫自創歌曲，記錄她所聽所見所感的基隆，將觀光遊歷轉化成音樂跟影像，基隆可以「24小時」玩一整天也玩不膩，歡迎大家按「歌」索驥，去探訪歌曲中自己沒去過的景點或是想再訪曾經去的地方，感受基隆的城市變化和不同風貌，定義出屬於自己的基隆印象，4月的城市博覽會，也歡迎大家一起來探索不一樣的基隆。

黃小玫表示，在這次歌曲創作之前，多次踩點基隆各景點，可以說基隆每個角落幾乎都走透透，例如去和平島看海、去正濱漁港喝咖啡、晚上再去廟口夜市，除了要讓民眾聽到、看到基隆有形的城市特色，也想將整個城市散發的氣氛、人文感、還有人們的親切等無形感受，透過歌曲和影片傳遞給觀眾。

黃小玫說，這次大概花了兩個月時間完成這首創作，以「24小時」的時間軸為概念，傳達基隆是一個能夠從早玩到隔天清晨的地方，基隆的魅力濃縮在這首歌曲中，在音樂及影片裡都有出現時間，也有標上景點名稱，推薦大家把這支MV當作是一個基隆的精華小導覽。

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