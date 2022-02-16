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竹縣推國中小營養午餐2.0　楊文科化身大廚上「健腦聰明餐」

▲竹縣營養午餐2.0　楊文科化身大廚「聰明餐」上國中小餐桌。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣推聰明營養午餐，增加堅果、全穀、深色蔬菜、深海魚等健腦食材，促進學童發育。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府推動有機蔬菜進入校園，讓縣內120所國中小學生午餐吃到在地農民種的新鮮有機蔬果，今年2月開學後更加碼「聰明營養午餐」，在午餐中加入堅果類、全穀類、深色蔬菜、深海魚類、海藻類等有助腦部發育的食材，要讓孩子們每天上學都能吃得營養又健康 。

楊文科縣長近日化身營養午餐大廚，南瓜腰果燒雞、黑豆胡麻溫沙拉、海芽小魚味增湯、花生黑豆豬腳、番茄炒蛋、青江菜等聰明營養午餐一道道上菜，這份菜單主要由專業營養師所規劃，讓孩子午餐美味並兼顧營養素。

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▲竹縣營養午餐2.0　楊文科化身大廚「聰明餐」上國中小餐桌。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲營養師楊燕吟表示，在學童成長的關鍵時期中，如果能適當補充OMEGA-3、維生素B群、卵磷脂、葉酸等營養素，能夠讓孩子吃得更聰明。

楊縣長表示，每位孩子都是父母親心頭肉，更是國家未來主人翁，因此縣府十分注重孩子飲食，他在2年前開始推動免費營養午餐加碼有機蔬菜，嚴選在地有機食材，讓新鮮安全看得見，也獲得家長、孩子一致好評，今年開始加碼「聰明營養午餐」，讓孩子擁有聰明好腦力，在面對課業壓力時，有更清晰的記憶力及思考能力。

本次擔任「聰明營養午餐」菜單規劃者之一的成功國中營養師楊燕吟表示，在學童成長的關鍵時期中，有些營養素對神經與大腦發育扮演了重要的角色，如果能適當補充OMEGA-3、維生素B群、卵磷脂、葉酸等營養素，能夠讓孩子吃得更聰明。在菜單規劃上，要注重食材的挑選，盡量保有食材本身的營養素，並考慮學童口味上的接受度。

營養師楊燕吟指出，聰明營養午餐主要在均衡飲食菜單上，加入堅果類、五穀類、深色蔬菜、深海魚類、海藻類等富含營養素的食材，如鮭魚、鮪魚、鯖魚等富含OMEGA-3的深海魚，可維護腦部健康，有助增強腦部功能。

並在白飯中加入燕麥、大麥、糙米、紫米等富含維生B群的全穀類；深綠色蔬菜如菠菜、甘藍菜、花椰菜則富含多種維生素、礦物質和植化素，有助提升免疫，其中的維生素B6、葉酸和礦物質鐵、鋅等，更助幼童發展腦部；由於缺碘會影響孩童心智發育，規劃紫菜、海帶、海苔等富含碘的海藻類食材，滿足學齡期兒童、青少年高達 3 成碘攝取不足問題。

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