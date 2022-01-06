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宜蘭營養午餐再出包！1500隻烤雞腿沒熟滲血水　兩校34生不適

▲▼宜蘭營養午餐再出包，烤雞腿沒全熟還滲血水，導致34生不適。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭營養午餐再出包，烤雞腿沒全熟還滲血水，導致34生不適。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭營養午餐再出包！1500隻烤雞腿沒熟，中華國中與黎明國小共34名學生曾出現腹痛、腹瀉等身體不適症狀，宜縣府表示，已開罰廠商1萬2500元，後續會加強稽查確保午餐品質。供餐廠商說，供應的是較大隻的雞腿，廚工在烤箱溫度控制上發生疏忽，導致1500隻沒全熟，會檢討改進。

▲▼宜蘭營養午餐再出包，烤雞腿沒全熟還滲血水，導致34生不適。（圖／宜縣府提供，下同）

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去（2021）年11月發生宜蘭營養午餐食物中毒事件，導致86名師生上吐下瀉後，5日中午，由黎明國小廚房供餐的中華國中與黎明國小營養午餐，廠商加菜的2500隻大烤雞腿中，由廠商中央廚房烤的1500隻烤雞腿，因廚工在溫控設定出現疏忽，學生吃了發現有1500隻沒全熟，其中還有血水。

宜蘭教育處長王泓翔表示，2校中，5日中華國中有4名學生輕微腹瀉不適，經學校健康中心就診後，繼續上課。6日兩校再調查，中華國中有25生、黎明國小9生，曾有輕微腹部不適，但均正常上課。

已依照合約對廠商扣5點懲處，並開罰1萬2500元，如扣點達20點，就會立即與廠商解約，並請學校除檢討廠商責任，也要檢討校內行政上的疏失，未來也會加強稽查，確保營養午餐廠商履約品質。

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