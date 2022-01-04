法國高中生品嘗「台灣營養午餐」　妹子愛上平凡小甜點想跟它結婚

▲定居在台灣的法國YouTuber「酷」，讓法國高中生品嘗台灣營養午餐的經典菜色。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



記者林彥臣／綜合報導

每個台灣人在學生時代必定吃過的「營養午餐」，大多數回憶的心得幾乎都是覺得很難吃，不過定居在台灣的法國YouTuber「酷」，利用最近回到法國的機會，與當地的台灣廚師合作，重現了台灣營養午餐的經典菜色，讓法國的高中生品嘗，由他們評價好不好吃。

▲法國營養午餐常見菜色，還因為被當地學生嫌難吃而上新聞。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



「酷」將影片發布在他的 YouTube 頻道「Ku's dream酷的夢」，先介紹了法國的營養午餐，是以食堂形式供餐。根據畫面，常見的菜色大概是義大利麵、四季豆、肉丸、牛肉等等，當地的學生都嫌難吃，而且還因此上了新聞。

▲剛上菜時，學生們光用看的就覺得很好吃。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



「酷」幫法國高中生們準備的營養午餐菜色包括，白飯、番茄炒蛋、青江菜、滷蛋、炸芋丸、玉米濃湯、中華豆花、中華愛玉，為了重現經典，連餐具都是用白鐵餐盤與白鐵環保筷 。在開動之前，多數的學生受訪都表示很少吃亞洲料理，還有人覺得印象中的台灣料理應該很辣。

▲一位高中妹子吃了「炸芋丸」說想跟它結婚。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



其中最受好評的菜色是，是台灣人認為非常平凡的甜點「炸芋丸」，因為外表看不出來這麼什麼食物，大部分的人對炸芋丸還感到有些害怕，但品嘗之後有一位男孩表示，「我可以吃這個吃到爆」。還有一位女孩表示，「我要跟這個食物結婚」。

當「酷」告訴他們，像炸芋丸這種甜點，在台灣的營養午餐通常一周只會出現一次，學生們都感到「也太可憐了吧」。

▲台灣人都以為玉米濃湯是西餐，但「酷」強調，法國沒有玉米濃湯。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



另外「酷」還特別強調，台灣人都以為玉米濃湯是西餐，但事實上，法國沒有玉米濃湯，所以這次參與影片拍攝的學生們，也是第一次品嘗到玉米濃湯。

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