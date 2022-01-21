學校「營養午餐」長這樣！4寶爸轟「免錢的最貴」爆紅

實習記者廖翊慈／綜合報導

許多人在學生時期，肯定吃過營養午餐，各式各樣的菜色都能滿足所有學生。不過，美國有一名父親看到自家孩子的午餐菜色覺得太荒謬，一小搓白飯旁3小塊炸雞塊、幾小根乾癟變色的紅蘿蔔以及一瓶巧克力牛奶，連最重要的綠色蔬菜都沒有，讓他氣到拍照上傳臉書並投訴學校，沒想到因此一炮而紅。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，居住紐約的萬杰洛（Chris Vangellow）有4個兒子，他們都在霍普金頓學校（Parishville-Hopkinton Central School）就讀。萬杰洛表示，「這幾個月我都會要求兒子們，拍營養午餐的照片給我看，但我今天收到這張照片，菜色真的是讓我非常傻眼，也非常生氣。」照片中可以看到諾大的餐盤裡，竟然只有拳頭大的白飯、四塊炸雞塊、幾根乾癟變色的紅蘿蔔，以及一旁的牛奶跟加工食品。

據萬杰洛兒子所拍攝的午餐照片，不止這天，還有一天的午餐只有一片披薩、三個柳丁切片，以及一盒牛奶。萬杰洛氣憤地說道，「對於正在發育的孩子來說，這些根本不營養，甚至是吃不飽，對於一些弱勢家庭來說，這可能是他們一天最重要的一餐！請不要用『一分錢一分貨』或是『午餐只是另外附的』，這種理由來塘塞家長！」

一名在監獄服務的人表示，「這些孩子吃的比囚犯還差，犯人甚至還有烤雞腿跟全麥麵包可以吃。」據消息人士指出，但現在美國營養午餐是免費的，所以校方在份量上減少許多。

校方負責人柯林斯（William Collins）為此道歉，並表示學校已經成立相關小組處理中，向家長們提出「水果可以多拿一份」的方案，仍未平息學生家長們的憤怒，校方尚在重新分配菜色問題。