向食物恐新症說再見　灃食校廚培訓　讓營養午餐更好吃

▲灃食校廚大賽優勝團隊進行培訓課程，料理實作氣氛熱烈。



圖、文／灃食公益飲食文化教育基金會提供

「食物恐新症」常見於兒童間，因害怕而不敢嘗試新的、不熟悉的食物；食物恐新症不僅可能影響學童營養不均衡，也侷限營養午餐校廚的料理創意。為讓學童留下美好營養午餐的味覺記憶，灃食公益飲食文化教育基金會日前規劃校廚培訓營隊，邀請第二屆SUPER校廚大賽進入總決賽10組團隊共聚台北，透過理論與實作課程，讓營養午餐更好吃。

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▲營養師李婉萍分享如何讓營養午餐更有變化，讓孩子勇於嘗試。



課程邀請營養師李婉萍分享如何讓午餐更有變化，她分享，研究顯示食物恐新症平均要15到30次的嘗試後，孩子才會比較容易接受，若不改善可能影響未來食物選擇性，缺少多樣性可能造成營養不夠充足；若校廚在設計菜單與烹調時，能多創新食物的開心記憶，可有效引導孩子在有趣好玩的氛圍下接受新的食物。

李婉萍建議校廚和老師可多讓孩子嘗試新的食物，不要太輕易放棄，假使這次不吃，下次改變料理方式或是食物型態再次嘗試，為孩子創造不同的可能性。此外，李婉萍也提到，曾有實驗把孩子最怕的苦瓜做成蜜汁口味，並讓受試孩子戴上眼罩，一邊播放孩子喜歡的音樂，一邊由父母餵食，改變口味後，平時不吃的孩子也會一口接一口吃下苦瓜。

▲灃食美味革新主廚林奕成從實作中，分析如何讓餐點變美味的訣竅。



營隊另外還安排灃食智庫委員、宜蘭大學副教授鄔家琪蔬菜學分析，灃食美味革新主廚林奕成料理也分享校園廚房經驗，同時帶來料理實作等豐富課程。基隆市八斗國小總務主任潘建祿結束培訓後說，「營養教育課程令我印象深刻，回學校要更融入這塊，跟孩子分享正確觀念，引導他們去愛上營養午餐。」

灃食教育基金會表示，基金會捐助人代表魏應充先生關心飲食文化教育，灃食自2018年起關注如何把新知與技法運用於校園營養午餐上，「希望讓團隊可以相互交流，分享彼此的經驗，也透過課程導入新觀念，期待能讓校園廚房更有效率，當然，也能讓孩子吃到更美味的餐點。」