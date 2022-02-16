港最年輕死者！3歲染疫妹病情惡化不治　前後只有4天

▲香港醫療系統崩潰，醫院外躺滿病人。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼一名4歲男童猝死後被驗出初步確診後，香港再有兒童染疫死亡。一名3歲女童確診後12日到醫院急診室求診，但病情惡化轉入加護病房，15日不幸不治離世，前後只有4天時間。

據《香港01》報導，該名女童12日到威爾斯親王醫院及仁安醫院急症室求診，之後在威院治療。但因病情惡化，院方將她轉送兒童醫院加護病房。

香港醫院管理局總行政經理何婉霞14日曾表示，該名3歲女童情況危殆，正接受治療，「女童情況急轉直下得好快。」她15日下午再度回應病情稱，該名女童情況仍然危殆。

然而到了15日晚間8時37分，該名女童不幸離世。香港醫管局表示，兒童醫院對此感到難過，會為家屬提供適切協助。

報導指出，該名染疫的3歲女童是香港疫情2年來年紀最小的死者，是5天內第二名染疫幼童病逝。第一名病逝幼童為元朗4歲男童，11日凌晨在住所內嘔吐後暈倒，送往博愛醫院搶救後不治。

報導指出，該名男童9日已開始發燒，醫護人員在他離世後所採樣的鼻咽分泌物，對新冠病毒呈陽性，病毒量高，成香港疫情首名染疫死亡兒童。

博愛醫院表示，該男童送抵醫院時已沒有呼吸心跳，搶後不治，其後的抽取樣本亦對病毒呈初步陽性，個案已交由死因裁判官跟進。