國內現Omicron死亡首例！權威醫2點分析「警訊」：長者快打第3劑

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（15）日公布國內新增1例死亡個案，為桃機-金嗓歌友會衍生的桃園8旬洗腎婦，確診到死亡僅16天。國內感染科專家指出，這對台灣而言是「警訊」，過去一直說Omicorn死亡或重症未發生，是因為本土沒有大規模社區感染，只要病毒擴散到社區，重症和死亡的數字是我們無法面對、接受的。

對於國內新增1例死亡個案，為8旬婦人具慢性病史，已打過兩劑疫苗，從確診到死亡僅16天。中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎分析，這名患者本身年齡較長，就已經是高風險族群，從死亡曲線就可得知，到了60、70歲後的幾何級數是急速升高的，上升好幾倍。

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李秉穎提到，加上這名婦人又有洗腎，即便打了兩劑疫苗，對他們這些族群而言，仍是不足的，所以通常都會建議「盡快接種第三劑」，補足防護力。醫師強調，打了疫苗不是百分之百的可能性不會重症或死亡，而是減少比率。

李秉穎強調，現在國內出現第一起Omicron死亡案例，就是一個「警訊」，過去一直認為Omicorn死亡或重症未發生，是因為本土沒有大規模社區感染，確診者都是20至50歲的輕中壯年等低風險族群，活動力雖較強，但大部分打過疫苗，所以會是輕症為主。

萬一病毒擴散到社區，李秉穎示警，這會讓老人家的感染風險增加，重症、死亡也會上升，像現在的香港就是面臨這樣的情況。不過，疫情短期內究竟有沒有可能結束？他則保守表示，「沒辦法預測」，不過，他認為「不太容易」，現在只能繼續觀測，要小心的就是，病毒若一不注意到處流竄，「重症、死亡會是我們無法面對或接受的。」