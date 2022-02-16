四叉貓「3劑抗體超驚人」　本尊卻拋震撼彈：第4劑不打高端了

▲劉宇第四劑不再打高端了。（圖／翻攝劉宇臉書）



網搜小組／劉維榛報導

網紅四叉貓（劉宇）在去年8月施打第一劑高端疫苗後，如今完成三劑注射與6次抽血驗抗體，而熱騰騰數據曝光，讓他直呼「目前來到了8923.2 AU/mL新高峰．我是不是可以隨便亂跑惹。」最後劉宇也喊話，第四劑不會再繼續打高端。

劉宇在臉書指出，自去年8月23日打打第一劑高端，並且在相隔15天後抽血（9月7日），當時抗體報告顯示「我驗出來的IgG數值是 35.4 AU/mL，抗體數值偏低（參考數值要50以上，但應該是指兩劑？）」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接種35天後，劉宇在9月27日抽血，他看完報告驚呼，「看好了全世界，我只示範一次，在兩週後抗體暴增25倍以上，IgG抗體：35.4 =＞ 907.5，整整提高了25.6倍！」

而之後他在9月30日打第二劑，又驗了三次抗體數據，包括4610.2 AU/mL、3498.6 AU/mL與1120.1 AU/mL。

到了今年1月27日接種第三劑高端，劉宇在2月11日抽血檢驗，並於昨（15）日公布最新報告，「檢驗數據也很符合資料，第三劑的抗體會再衝高一波，目前來到了8923.2 AU/mL新高峰．我是不是可以隨便亂跑惹。」

▲劉宇第三季抗體數據曝光 。（圖／翻攝劉宇臉書）



身為高端最佳代言人的劉宇，他貼文卻拋出震撼彈，直言打第四劑就不會接種高端疫苗了，「這真是最後一次了，第四劑想換個廠牌打。」

文章曝光後，底下網友紛紛吃驚回應，「劉宇傻眼比我高，你變成超級賽亞貓了！我28天去驗的！才2千多」、「這麼屌喔，我打完都沒什麼感覺，原來我都快到超級賽亞人了」、「好強，第四劑要考慮」、「天啊，抗體這麼強」、「高端防護罩」。