LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」：手鍊一樣的感覺　高嘉瑜2關鍵回應

▲LINE群組瘋傳一組4張的不雅照，鄉民點出照片中的女主角，臉型、瀏海都神似立委高嘉瑜。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

立委高嘉瑜遭恐怖情人林秉樞施暴毒打，檢警曾在林的手機起獲高嘉瑜9張私密照片，成為林遭起訴關鍵，近日網路不少LINE群組瘋傳一組4張的不雅照，轉傳網友留言：「猜猜這是誰，110年社會新聞的頭版」，影射照片主角就是高嘉瑜，還有鄉民還點出照片女主角，不只臉型、瀏海都神似高，連手鍊都是「一樣的感覺」。

本刊調查，這組在LINE群組瘋傳的不雅照，共有4張，包括口交及女性私密處特寫鏡頭，儘管女主角正臉並未曝光，但不難看出照片是男歡女愛時，以男性第一視角拍攝，巧合的是，女主角包括身型、臉孔、連瀏海的妹妹頭髮型，特徵都恰巧激似高嘉瑜，讓群組內網友驚呼「有點像耶」「也許是喔」。

刑事警察局證實，15日下午已接受高嘉瑜辦公室報案，高指控網路上有人以她的不雅照片為名，對外散播，破壞她的名譽，警方將朝《刑法》加重誹謗、散播猥褻物罪偵辦。

▲LINE群組瘋傳疑似高嘉瑜的私密照，高本人則回應，看到照片時也嚇了一跳，「但我沒染髮習慣」。

高嘉瑜表示，這幾天她的私人臉書及粉絲專頁，陸續私訊收到同一組不雅照，至少已有5、6位熱心民眾，都把照片直接傳給她，提醒她要注意，從截圖來看，都是透過LINE群組散布，不只照片，還有人也轉也有類似的影片給她，但都不是她本人。

「瀏海髮型乍看真的很像我！」高嘉瑜說，照片中的主角頭髮有染過，但她沒有染髮，也不喜歡戴假睫毛，「仔細看，還是認得出來啦！」網友點出的紅色手鍊，2人戴的款式也不一樣，「我是戴在右手。」

高嘉瑜表示，她雖不是照片當事人，但看到這樣的照片，也是感同身受，「被拍的女生是基於愛與信任，才讓對方拍照，但沒有任何人想讓自己的私密照片，被用這種方式品頭論足。」希望收到類似照片的人，都不要再轉傳，繼續傷害當事人。

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