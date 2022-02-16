2賊使「超狡猾4招」闖娃娃機店　直接搬走兌幣機...店家慘賠11萬

記者賴文萱／高雄報導

高雄市大寮區一間娃娃機店內的2台兌幣機，日前遭2名竊嫌趁深夜闖入直接搬走，機內現金含機台讓店家損失11萬多元。警方表示，嫌犯不僅戴頭套穿雨衣變裝，還駕駛贓車又使用其他失竊車牌，增加偵辦難度，但後續經積極偵辦，3日內將竊嫌查獲到案，依竊盜罪移送偵辦。

▲高雄2賊開貨車深夜闖娃娃機店，直接搬走2台兌幣機！店家慘賠11萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

林園分局中庄派出所上月24日凌晨1點多接獲民眾報案，這家位於大寮區九和路上的娃娃機店，店內有2台兌幣機遭歹徒整台搬走，機內有現金新台幣75000元，含機台共計損失新臺幣約114600元，損失十分慘重。

▲歹徒所使用的貨車，不僅車斗上的車號是失竊車輛，就連懸掛的車牌也是另一台失竊車輛，大大增加員警追查難度。（圖／記者賴文萱翻攝）

中庄所獲報立即成立專案小組，經調閱監視器發現1月23日晚上11點多，2名男子駕駛貨車前往犯案，一名戴頭套，另一名身穿雨衣，趁深夜無人注意時，用力拉扯兌幣機並搬上車逃逸。

而歹徒所使用的貨車，不僅車斗上的車號是失竊車輛，就連懸掛的車牌也是另一台失竊車輛，大大增加員警追查難度。所幸警方鍥而不捨追查，比對竊嫌身形、特徵及行經軌跡，鎖定29歲沈姓竊嫌以及43歲徐姓竊嫌身份，並於1月26日循線查獲到案。

經了解兩人因缺錢花用而下手行竊，警方訊後2人依竊盜罪移送地署偵辦。