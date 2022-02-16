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台灣知名副導演渣行徑曝：老婆很胖是死魚　女大生被擁捧淪小三

▲▼【影視渣狼現形1】她被擁抱、捧臉淪小三　名片副導借錢開房摳門行徑曝光。（圖／鏡週刊提供）

▲已婚副導演（左）把女實習生（右）騙上床，還要對方付房間錢，甚至向對方借車錢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲投訴，指賣座鬼片《女鬼橋》的已婚副導演，被劇組的年輕女性爆料藉權勢交往、騙砲。被害實習生A女表示，她是電影劇組的新進人員，因該名副導演在工作上多次給予建議和機會，對他產生好感。在一次劇組的殺青宴中，副導演主動示好，還對她做出擁抱、捧臉等肢體動作，二人甚至額頭靠額頭，讓她沉浸在戀愛感之中。

後來，A女得知副導演其實已經結婚，決定與對方保持距離，副導演卻告訴她：「我的婚姻不快樂，老婆很胖，性事像死魚，我需要愛！」A女禁不起副導演的甜言蜜語、噓寒問暖及積極追求，最後陷入這段不倫關係。

▲▼【影視渣狼現形1】她被擁抱、捧臉淪小三　名片副導借錢開房摳門行徑曝光。（圖／鏡週刊提供）

▲該名副導演曾參與多部電影拍攝，在圈內小有名氣。

不料，副導演得手後，態度180度大轉變，明明有錢請劇組吃飯，約會時卻說自己沒錢，不僅向A女「借錢開房間」，完事後還向她借五百元搭計程車回家。雖然A女收入不多，但為了情郎，只能咬牙苦撐。

更扯的是，A女某次與副導演在外過夜，因二人身上都沒保險套，所以她並未同意發生性行為，但副導演仍用下體在她身上磨蹭，她擔心意外懷孕，要買避孕藥，副導演卻說：「房間錢我來出，避孕藥妳自己買！」A女無法接受，臉色鐵青，副導演最後才掏錢給她，還暗示「錢必須還」，讓A女很受傷。

▲▼【影視渣狼現形1】她被擁抱、捧臉淪小三　名片副導借錢開房摳門行徑曝光。（圖／鏡週刊提供）

▲電影《女鬼橋》十分賣座，但該片副導演卻遭控是騙砲渣男。

因副導演種種誇張的言行，加上良心譴責，A女的身心狀況越來越差，甚至因此就醫，並選擇與對方分手。沒想到副導演竟在劇組裡講她壞話，說她不適合這一行，飽受打擊的A女只能向其他前輩傾訴真相，這才知道自己不是唯一的受害者。為避免其他無辜女性受害，A女決定公開自己的遭遇，提醒大家小心留意。

A女將自己的遭遇PO上臉書社團「不靠北影視」，立即引發圈內人關注，不少人都認為她很勇敢，願意把這麼難為情的事公諸於世，也有看不下去該名副導演行徑的同業大罵：「影視圈不該有這種藉職務騙砲的老鼠屎！」更有人在網上公開副導演的姓名並保證：「有錯我扛！」

眼看紙包不住火，這名副導演才在文章下方的留言串回覆：「是我，沒錯，對不起！」但道歉並未平息眾怒，不少人怒罵：「先對不起你的老婆孩子吧！」還有人痛批：「相信你的行為應該不只這一次，你到底把女性當什麼？真的不值得原諒！」逼得副導演二度致歉，但事件至今仍餘波盪漾。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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