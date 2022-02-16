　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色狼收音師爆性騷：偷吃可以調劑身心　噁心訊息截圖曝光

▲▼【影視渣狼現形2】「偷吃可以調劑身心」　狼收音師拍片性騷惡行不間斷。（圖／鏡週刊提供）

▲該名收音師相當資深，在業界打滾多年。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了被指控騙砲的副導演，影視圈另一名被踢爆的渣男是位已婚的資深收音師。入行一年的美術助理B女說，有次她到某劇組支援，赴公園拍攝，因蚊蟲很多，B女向該名收音師借驅蚊液，結果收音師順勢問她：「妳單身嗎？」還說：「如果男朋友是同行，而且拍長片，是偷吃的大好機會，偷吃是一種調劑身心的方式！」B女一聽嚇了一跳，但還是禮貌地回應：「我的價值觀很正常，不偷吃！」給了對方一顆軟釘子。

不料，收音師見笑轉生氣，趁著拍攝空檔對B女說：「妳的肚子很大，身材要加油喔！」還有一次出外景，B女把頭髮綁起來，收音師又告訴她：「妳後頸很黑喔！該檢討了！」雖然她曾向不少劇組人員反映，但大家總是說：「妳不要理他就好！」讓她十分無助，只能盡量躲開這名色狼。

▲▼【影視渣狼現形2】「偷吃可以調劑身心」　狼收音師拍片性騷惡行不間斷。（圖／鏡週刊提供）

▲曾參與多部電視劇、電影拍攝的已婚收音師，遭多名女子指控是性騷慣犯。

然而，該名收音師還是繼續對B女言語性騷擾。有次拍攝戲水的外景，B女穿著短褲，露出大腿上因工作受傷的傷口，收音師看到後，竟語帶調戲地說：「唉唷！昨天玩得很激烈喔？是不是喜歡SM？」讓她很不舒服，直接甩頭就走。

▲▼【影視渣狼現形2】「偷吃可以調劑身心」　狼收音師拍片性騷惡行不間斷。（圖／鏡週刊提供）

▲該收音師曾參與網路電視劇《浮士德遊戲》的幕後工作。

不僅動口，惡劣的收音師還動手。某次B女工作時，收音師竟直接靠近撫摸她的背，她氣得怒摔器具，並大聲喝斥：「不要碰我！」對方才停止騷擾，並向她道歉。後來B女遇到不少剛入行的女同業，其中至少6人都說曾被該名收音師性騷擾，有女同業透露，收音師曾經公然約她下班後到他家，還稱「老婆不會介意」；更有人指控被他勾肩、摸頭、熊抱，根本是性騷慣犯。

▲▼【影視渣狼現形2】「偷吃可以調劑身心」　狼收音師拍片性騷惡行不間斷。（圖／鏡週刊提供）

▲已婚資深收音師（左）遭控傳訊騷擾劇組女同事（右）。

還有女同業表示，某次與該收音師搭乘同一部電梯，當時她手上拿著道具咖啡壺，裡面插著一根竹筷充當攪拌棒，但竹筷太長，戳破蓋著咖啡壺的紙巾，收音師見狀居然說：「這就跟我現在下面的狀態一樣！」誇張言行令被騷擾的女子作嘔。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
【影視渣狼現形3】知名製片設平台聊圈內事　意外揪出影視「胎哥」同業
【影視渣狼現形】副導演搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害
【影視渣狼現形1】她被擁抱、捧臉淪小三　名片副導借錢開房摳門行徑曝光

 

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
23期疫苗10點預約！莫德納76萬劑最多　6大QA一次看
快訊／台積電實施庫藏股+美股反彈！　開盤大漲12元
余祥銓要結婚了！　激吻4年正妹女友挑婚紗
快訊／高雄爆新確診！　中油大林廠員工染疫
MLB「國民先生」宣布退休　曾敲再見轟讓王建民摔手套
「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底！天天以淚洗面
周末濕冷變天恐「首波寒流」不到10℃　氣象局回應了
昔日王牌「黑暗騎士」坦承吸毒　9年大聯盟生涯恐結束
嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照
對話曝光！祈錦鈅開罵「那東西根本不是個咖」　與謝和弦達成1共

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太陽會無人性應召站起底　「越南深田詠美」中壢逃到中山區

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

史上最大假扣押！康友KY假帳流出　10年害人慘賠47億

「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底！天天以淚洗面

色狼收音師爆性騷：偷吃可以調劑身心　噁心訊息截圖曝光

台灣知名副導演渣行徑曝：老婆很胖是死魚　女大生被擁捧淪小三

台灣知名副導演遭爆搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

快訊／台灣最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝　陳屍防疫旅館

起底銀行副理淪「閃靈刷手」真相　網路交友「約炮買毒都靠它」

鄉長偷吃遭勒索600萬元　檢查出案外案…5高雄刑警洩密淪被告

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

林志玲遭影射...小S氣：關那些人屁事　曝大S變超美「工作全推給妹妹XD」

阿蘭來叫你起床惹！笑點長在邱軍身上　九九展畫畫神技...李杰明神手過關

太陽會無人性應召站起底　「越南深田詠美」中壢逃到中山區

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

史上最大假扣押！康友KY假帳流出　10年害人慘賠47億

「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底！天天以淚洗面

色狼收音師爆性騷：偷吃可以調劑身心　噁心訊息截圖曝光

台灣知名副導演渣行徑曝：老婆很胖是死魚　女大生被擁捧淪小三

台灣知名副導演遭爆搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

快訊／台灣最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝　陳屍防疫旅館

起底銀行副理淪「閃靈刷手」真相　網路交友「約炮買毒都靠它」

鄉長偷吃遭勒索600萬元　檢查出案外案…5高雄刑警洩密淪被告

Skoda Kodiaq RS台東試駕！誰說聰明人不能開性能SUV？

台股大漲逾200點！指數站上18200關卡　台積電漲12元

經常落枕不要伸展脖子　「這三招」練一週改善很有感

庫藏股+美股反彈　帶動台積電大漲12元

擦貴婦乳霜也沒用！皮膚科醫師揭5個「變醜壞習慣」快改掉

爆笑京劇《春草闖堂》　國光劇團屏東藝術館演出

俄烏開打將釀全球4大衝擊！　「油氣狂飆」麵包、肉價跳漲

消費滿千抽2萬元加菜金　NARA Thai台南三井店開幕再推限定新菜色

許瑋甯經紀人「33字解答」肚皮有喜傳聞！才嫁邱澤當2個月人妻

台南鹽水蜂炮元宵熱鬧開炸　施發125座蜂炮清晨迅速恢復市容

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

社會熱門新聞

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底

上兵殺2子後墜樓！檢警相驗結果出爐

汐止公車站突傳巨響　24歲男墜樓身亡

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

林崑海病逝！罹鼻咽癌2年未開刀

台灣知名副導演搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

銀行副理淪「閃靈刷手」真相　約炮購毒都靠它

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

鄉長偷情遭勒索600萬元！檢查出案外案

驚駭騙局部署10年　康友KY假帳曝光

嘉義布袋比特犬咬死鄰犬　飼主是鎮民代表

更多熱門

相關新聞

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

本刊接獲投訴，指賣座鬼片《女鬼橋》的已婚副導演，被劇組的年輕女性爆料藉權勢交往、騙砲。被害實習生A女表示，她是電影劇組的新進人員，因該名副導演在工作上多次給予建議和機會，對他產生好感。在一次劇組的殺青宴中，副導演主動示好，還對她做出擁抱、捧臉等肢體動作，二人甚至額頭靠額頭，讓她沉浸在戀愛感之中。

台灣知名副導演搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

台灣知名副導演搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

台灣首位藝人「考取超難餐飲證照」！

台灣首位藝人「考取超難餐飲證照」！

後悔出賣「他」　妻控彩虹爺爺心血都被經紀人奪走

後悔出賣「他」　妻控彩虹爺爺心血都被經紀人奪走

阿北出事了　柯文哲急召喚「血滴子」回歸內幕

阿北出事了　柯文哲急召喚「血滴子」回歸內幕

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

冬季最大挑戰！　恐寒流連雨5天探10℃↓

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

台灣YouTuber收益第一是他！月賺466萬輾壓爆乳鋼琴女神

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

抖音網紅酸台灣沒快車！賽車教父怒約戰

周末冷空氣　恐成首波寒流

祈錦鈅「下最後通牒」逼莉婭道歉！　揚言退演藝圈

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

大雨倒春寒！下波更強寒流連3天

米可白舊照洩「真實名字」　網：侯友宜是對的！

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面