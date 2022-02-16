色狼收音師爆性騷：偷吃可以調劑身心　噁心訊息截圖曝光

▲該名收音師相當資深，在業界打滾多年。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了被指控騙砲的副導演，影視圈另一名被踢爆的渣男是位已婚的資深收音師。入行一年的美術助理B女說，有次她到某劇組支援，赴公園拍攝，因蚊蟲很多，B女向該名收音師借驅蚊液，結果收音師順勢問她：「妳單身嗎？」還說：「如果男朋友是同行，而且拍長片，是偷吃的大好機會，偷吃是一種調劑身心的方式！」B女一聽嚇了一跳，但還是禮貌地回應：「我的價值觀很正常，不偷吃！」給了對方一顆軟釘子。

不料，收音師見笑轉生氣，趁著拍攝空檔對B女說：「妳的肚子很大，身材要加油喔！」還有一次出外景，B女把頭髮綁起來，收音師又告訴她：「妳後頸很黑喔！該檢討了！」雖然她曾向不少劇組人員反映，但大家總是說：「妳不要理他就好！」讓她十分無助，只能盡量躲開這名色狼。

▲曾參與多部電視劇、電影拍攝的已婚收音師，遭多名女子指控是性騷慣犯。

然而，該名收音師還是繼續對B女言語性騷擾。有次拍攝戲水的外景，B女穿著短褲，露出大腿上因工作受傷的傷口，收音師看到後，竟語帶調戲地說：「唉唷！昨天玩得很激烈喔？是不是喜歡SM？」讓她很不舒服，直接甩頭就走。

▲該收音師曾參與網路電視劇《浮士德遊戲》的幕後工作。

不僅動口，惡劣的收音師還動手。某次B女工作時，收音師竟直接靠近撫摸她的背，她氣得怒摔器具，並大聲喝斥：「不要碰我！」對方才停止騷擾，並向她道歉。後來B女遇到不少剛入行的女同業，其中至少6人都說曾被該名收音師性騷擾，有女同業透露，收音師曾經公然約她下班後到他家，還稱「老婆不會介意」；更有人指控被他勾肩、摸頭、熊抱，根本是性騷慣犯。

▲已婚資深收音師（左）遭控傳訊騷擾劇組女同事（右）。

還有女同業表示，某次與該收音師搭乘同一部電梯，當時她手上拿著道具咖啡壺，裡面插著一根竹筷充當攪拌棒，但竹筷太長，戳破蓋著咖啡壺的紙巾，收音師見狀居然說：「這就跟我現在下面的狀態一樣！」誇張言行令被騷擾的女子作嘔。

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