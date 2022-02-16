台灣知名副導演遭爆搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

▲該名副導演曾參與多部電影拍攝，在圈內小有名氣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣影視圈最近出現2名騙砲及性騷擾渣男。一名已婚電影副導演被控利用權勢追求實習生，騙對方上床，得手後竟還要女生花錢開房間、買避孕藥，害當事人因此罹患憂鬱症，且受害者不只一人；另一名已婚收音師則被7名女子指控性騷擾，指他不僅會開黃腔，還會毛手毛腳、熊抱撫摸，令人不堪其擾。受害者紛紛提出證據，希望揭發影視圈的黑暗面，避免更多無辜女性受害。

二名被指控騙砲及性騷擾的影視圈渣男，分別是賣座鬼片《女鬼橋》的已婚副導演，以及網路電視劇《浮士德遊戲》的已婚收音師，多名被害女子最近陸續在臉書社團「不靠北影視」分享親身經歷，終於讓二人現形。

▲已婚副導演（左）把女實習生（右）騙上床，還要對方付房間錢，甚至向對方借車錢。

▲電影《女鬼橋》十分賣座，但該片副導演卻遭控是騙砲渣男。

渣男之一的副導演被人指控，他利用權勢對劇組新進人員進行猛烈追求，甚至騙上床。但得手後態度卻急轉直下，不但稱自己沒錢，還向女方借錢坐車、開房間，還要女生自己買避孕藥，讓陷入不淪關係的女子身心狀況變差，忍痛分手，後續才知道她不是唯一的受害者。

▲曾參與多部電視劇、電影拍攝的已婚收音師，遭多名女子指控是性騷慣犯。

▲該收音師曾參與網路電視劇《浮士德遊戲》的幕後工作。

另名色狼收音師則被爆料，至少對7名年輕同業有過性騷擾行為。不僅經常對女生開口騷擾、約砲，還曾有撫摸、擁抱、勾肩的逾矩行為，被害人向劇組反應，得到的答案卻是「不要理他就好」，讓被害人很受傷，決定將這段經歷公開，並呼籲女性同業要小心。

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