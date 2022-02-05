　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明初六收假「國道5超塞路段、時間」出爐！北返最好趁上午　

▲▼大年初五、初六國道車潮。（圖／高公局提供）

▲國1北向85.7公里處事故，造成回堵2公里畫面。（圖／高公局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

今（5日）大年初五，高公局指出，有9大地雷路段，其中最塞的就是國5，預計會持續到明天凌晨2 點。至於明天（6日）初六，高公局提醒，有5大重點壅塞路段，用路人若要北向盡量選在上午前趕快出發。

高公局指出，今下午國道壅塞路段包括國1北向新竹系統至湖口；國3北向南投服務區至中興、大山至西濱、關西服務區至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西向國姓至霧峰系統，其餘路段均能維持行車順暢。截至17時，國道交通量為77.2百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里，仍在預期範圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大年初五、初六國道車潮。（圖／高公局提供）

▲▼初六北部、南部國道路況預報。

▲▼大年初五、初六國道車潮。（圖／高公局提供）

高公局表示，明天是春節連續假期初六，預估國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、大山-香山；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

▲▼大年初五、初六國道車潮。（圖／高公局提供）

▲初六中部區域國道路況預報。

高公局說明初六國道相關疏導措施，14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲▼大年初五、初六國道車潮。（圖／高公局提供）

▲高公局提醒，初六國道有5大地雷路段。

今天9大地雷路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等。

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
單親媽五口租屋！房東「慘賠半年租金」　一查身分崩潰
性愛惹殺機！他新婚1週「狂墜60m懸崖」亡　竟是妻下毒手
挺7月孕肚回婆家　大姑「解釦偷摸」理由扯爆
「鋼琴女神」半脫褲「辣洩ㄦ字腰＋渾圓蜜桃」！　萬網被電暈
柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」　下場出爐
103歲人瑞被誤打第4劑！「爆發肺炎」1個月後死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買房人口「10年內斷崖式崩跌」！　內行曝1區超保值：快買

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

明初六收假「國道5超塞路段、時間」出爐！北返最好趁上午　

挺7月孕肚回婆家…大姑「解釦偷摸」理由扯爆　道歉電話聽完氣炸

冷氣團強襲「7縣市下探10度」！　開工日鋒面報到雨炸全台

7縣市今晚冷到爆！　低溫下探10度↓

趁大人不在！親戚狂送「過期零食給女兒」　她直擊一幕氣炸

收假國5北上「紫爆」剩18公里龜速！恐塞到凌晨2點　雪隧回堵5公里

新竹昨10連震今又2震！可能再持續　氣象局曝「2關鍵指標」

初三到男友家拜年！她買伴手禮「差10元」結局傻爆眼：扯到想分

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

屁孩虎斑弟照三餐挑釁貓哥哥！毛毛手不安分狂騷擾...慘遭巴頭

老翁紫南宮外「穿新袈裟」化緣　被驅趕反嗆：要做這麼絕嗎？

沒在讓！兒子猜拳猜輸老爸　被認真彈耳朵痛到翻臉大哭

買房人口「10年內斷崖式崩跌」！　內行曝1區超保值：快買

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

明初六收假「國道5超塞路段、時間」出爐！北返最好趁上午　

挺7月孕肚回婆家…大姑「解釦偷摸」理由扯爆　道歉電話聽完氣炸

冷氣團強襲「7縣市下探10度」！　開工日鋒面報到雨炸全台

7縣市今晚冷到爆！　低溫下探10度↓

趁大人不在！親戚狂送「過期零食給女兒」　她直擊一幕氣炸

收假國5北上「紫爆」剩18公里龜速！恐塞到凌晨2點　雪隧回堵5公里

新竹昨10連震今又2震！可能再持續　氣象局曝「2關鍵指標」

初三到男友家拜年！她買伴手禮「差10元」結局傻爆眼：扯到想分

飯店吹風機「按到手抖」超難用！內行人出面解答：都錯怪業者了

孫可芳愛情長跑13年　曝劉冠廷「隱藏個性」是關鍵！

買房人口「10年內斷崖式崩跌」！　內行曝1區超保值：快買

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

錯把小人當貴人！「鏡子照門窗」恐還擋財　型男命理師秒化解

單親媽五口租屋！房東「慘賠半年租金」　一查身分崩潰：超有錢

健康過好年！政院：善用智慧新科技落實居家健康管理

正妹的斜槓人生...台大畢業當麻豆兼拍賣官　付頭期款買房了

金曲天后教唱歌、練台客語、學發聲　綠新人備戰2022花招百出

退伍後更紅！　李俊昊、玉澤演、朴炯植回歸拍出「人生代表作」

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

生活熱門新聞

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

初五迎財神！5星座放這金額在床底　可能變暴發戶

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

待在家！下波全台雨勢最大時間曝　恐又有冷氣團

快訊／國1「5車追撞」　紅爆回堵中

快訊／增40例本土！另增32例境外移入

「過年最邪門遊戲」50玩到6萬7000元！釣苦主慘哭

快訊／桃園一口氣+30！最新8足跡曝光　有小七、市場、2宮廟

30K男被資遣「才知爸媽藏富24年」　網笑虧爆

專家警告：2生肖虎年「有血光之災」！

有車位停不得！他開酸Lexus「臉卻腫了」

「最強減肥法曝光」比168更簡單！隨便吃也能瘦

高雄新添10確診！9處足跡曝光

更多熱門

相關新聞

國5北上剩18公里龜速！恐塞到凌晨2點

國5北上剩18公里龜速！恐塞到凌晨2點

今（5日）大年初五截至上午11點，國道全線交通量為32.8百萬車公里，高公局估今交通量130百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1北向大雅至台中系統；國5北向宜蘭至坪林，下午重點壅塞路段將會在國1、國3、國5北向，和國6西向9路段。

王國材下令：2／9起登船出示前7天PCR陰性證明

王國材下令：2／9起登船出示前7天PCR陰性證明

國道一號中部「大年初四1天38件車禍」！

國道一號中部「大年初四1天38件車禍」！

快訊／國1「5車追撞」　紅爆回堵中

快訊／國1「5車追撞」　紅爆回堵中

國5湧北返車潮「塞到凌晨2點」！

國5湧北返車潮「塞到凌晨2點」！

關鍵字：

初六北返北向國道壅塞國5交通部高公局

讀者迴響

熱門新聞

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

初五迎財神！5星座放這金額在床底　可能變暴發戶

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

待在家！下波全台雨勢最大時間曝　恐又有冷氣團

快訊／國1「5車追撞」　紅爆回堵中

快訊／增40例本土！另增32例境外移入

2022「3星座」谷底大翻身！這星座最衰

蕭淑慎尪PO「手抱男嬰合照」：是時候公布了！　網狂恭喜

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

人夫KTV慶生「被正妹下屬吹蠟燭」！驚見超誇張姿勢

小姑回娘家只包200元　4舉動氣炸大嫂

最想住台北哪一區？

泰安泡野溪溫泉　1女落水遭沖走失蹤

「過年最邪門遊戲」50玩到6萬7000元！釣苦主慘哭

更多

最夯影音

更多
揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...
大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面