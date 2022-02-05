明初六收假「國道5超塞路段、時間」出爐！北返最好趁上午　

▲國1北向85.7公里處事故，造成回堵2公里畫面。（圖／高公局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

今（5日）大年初五，高公局指出，有9大地雷路段，其中最塞的就是國5，預計會持續到明天凌晨2 點。至於明天（6日）初六，高公局提醒，有5大重點壅塞路段，用路人若要北向盡量選在上午前趕快出發。

高公局指出，今下午國道壅塞路段包括國1北向新竹系統至湖口；國3北向南投服務區至中興、大山至西濱、關西服務區至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西向國姓至霧峰系統，其餘路段均能維持行車順暢。截至17時，國道交通量為77.2百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里，仍在預期範圍。

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▲▼初六北部、南部國道路況預報。



高公局表示，明天是春節連續假期初六，預估國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、大山-香山；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

▲初六中部區域國道路況預報。



高公局說明初六國道相關疏導措施，14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲高公局提醒，初六國道有5大地雷路段。

今天9大地雷路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等。