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迎接靚靚金黃花海　桃園龍潭魯冰花季19日登場　

▲桃園龍潭魯冰花季19日登場

▲迎接靚靚金黃花海，桃園龍潭魯冰花季即將登場。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龍潭區是全台最早種植魯冰花的地區，被喻為魯冰花的故鄉，市府辦理「2022戀戀魯冰花」活動，今已邁入第五屆，種植近15公頃的金黃魯冰花，分佈於大北坑休閒農業區及和窯文創園區的茶園間，今年特別於第二遊客中心(三和青創基地)周邊沿路佈置美麗魯冰花植栽，打造浪漫金色路徑。

市府副秘書長邱俊銘表示，桃園具有豐富多元農村生態，市府致力於各區推動劃定休閒農業區，發展觀光農業。而龍潭大北坑休閒農業區是極富客庄特色的休閒農業區，串聯了大北坑及三和等地區，並於2021年成立第二遊客中心加強整合區塊優勢，協助在地青農創新推廣農產業，進而帶動觀光旅遊。

客家事務局局長黃傅淑香15日指出，「2022戀戀魯冰花」活動自2月19日起至2月28日，透過客庄主題式活動(花間實境解謎、客家音樂饗宴、懷舊童玩趣、及舊時光市集等)結合魯冰花季，讓到訪民眾除了感受休區自然美景也能同時體驗客庄人文藝術，活動期間週末假日更提供免費接駁車服務，歡迎民眾前來龍潭食茶賞花，體驗客庄休閒農業區慢食、慢遊的樸實慢活美學。

配合防疫政策，活動期間會場規劃5大防疫措施，包括出入口管制、入場採實聯制、手部消毒及量測體溫、拍照在內必須全程配戴口罩以及保持社交距離。

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