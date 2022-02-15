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虎年石虎「犯太歲」傳3起路殺　特生保育團隊籲用路人依速限行駛

▲已懷孕的母石虎不幸遭路殺（下同）。（圖／翻攝「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專）

▲已懷孕的母石虎不幸遭路殺（下同）。（圖／翻攝「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

新春正是萬物繁衍的季節，不過虎年對保育類石虎而言卻似乎是犯太歲的「本命年」，竹山鎮陳姓男子日前經過139縣道集集鎮路段，發現一隻石虎遭路殺、橫屍路邊，特生中心保育團隊獲轉報後趕抵現場，更發現是一隻已懷孕的母石虎，且已是今年第3起石虎路殺通報，疾呼民眾行經石虎分布區域時按速限標誌行駛，保護野生動物和自身的行車安全。

保育團隊表示，13日當天獲「路殺社—生命守護者」臉書粉專同仁轉通報，得知集集鎮往中寮鄉的主要道路139縣道傳出石虎遭路殺，立即前往現場；熱心通報的陳姓男子仍在現場守候，他向團隊指出，當時騎單車經過發現路邊的石虎屍體，就立刻打電話通知特生中心。

▲已懷孕的母石虎不幸遭路殺。（圖／翻攝「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專）

▲已懷孕的母石虎不幸遭路殺。（圖／翻攝「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專）

團隊指出，事發位置距離特生中心僅7分鐘路程，也是南投的石虎分布熱區，獲報當下本擔心是目前團隊野放追蹤中的個體，不過到場後確認是一隻沒有項圈、重3.1公斤的成年母石虎，但其腹中的石虎寶寶也無緣出世；而路殺點的前後路段分別設有速限50和40的標示，但以石虎所受的撞擊力道看來，當下車速可能超過。

團隊說明，每隻成年母石虎的死亡都對其族群的影響很大，而路殺是石虎面臨的嚴重威脅之一，現時的目標是希望一年的路殺數字降到5隻以下，但台灣的道路密度造成非常大的挑戰和難題，希望用路人行經石虎分布區域，可以按速限標誌行駛，一起努力減少路殺。

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