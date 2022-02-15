台南警抄18人球棒隊　主嫌橫行地方黑幫贈匾「麻豆山豬欸」稱兄弟

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官，2月14日指揮台南市警麻豆分局等單位，兵分多路分別前往麻豆、善化及西港地區執行拘提行動，一舉破獲以20歲李姓男子為首的18人暴力犯罪集團，查扣球棒、鐵鎚、空氣槍、狼牙棒及手機等相關證物，全案依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送台南地方檢署偵辦。

▲台南市警方在台南地檢署檢察官指揮下，前往麻豆、善化及西港地區執行拘提行動，一舉破獲以20歲李姓男子為首的18人暴力犯罪集團，起獲犯罪工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）



麻豆分局指出，經調查，李姓男子所率領之不法組織，於2021年6月起犯下多起暴力犯罪案件，其案件中該組織針對被害人積欠錢財後，再以恐嚇、威脅等暴力手段逼迫被害人償還債務，如被害人不從，李嫌即會糾眾持棍棒、油漆對被害人之處住施以毀損、潑漆等暴力犯行。

另李嫌等人為收取麻豆地區店家保護費，為迫其被害人就範，以言詞恐嚇被害人交付保護費，如被害人不從，則率眾持棍棒毀壞被害人店家之物品，行徑十分猖狂。

警方認為，李嫌等人之行為涉嫌妨害自由、恐嚇取財、毀損等不法犯行，嚴重影響地區治安，麻豆分局於獲報後，迅即成立專案小組，於2日14日，在檢察官指揮下，會同台南市警刑警大隊、佳里分局、善化分局、學甲分局、玉井分局及新化分局等單位以區域聯防方式，實施威力掃蕩，並陸續逮捕李嫌與其幫眾共18人到案，一舉破獲該暴力組織犯罪組織，消弭幫派囂張氣焰並淨化地方治安。全案由檢警擴大偵辦中。

特別的是，警方同時在相關處所查到一塊寫「麻豆山豬欸」的匾額，上面寫著「團結一心，兄弟關心」「兄弟情誼終身難忘」「一聲兄弟，一生兄弟」，據了解，山豬是李姓主嫌的外號，李嫌表示是朋友好玩送他的，但檢警懷疑是道上兄弟送的，所以先行查扣，追查是否與其他黑幫分子有關。

麻豆分局分局長林中興表示，青少年在同儕效應下，極易遭誘導加入幫派，一時失足，則抱憾終生，為保護青少年及維護社會治安，麻豆分局再次重申掃黑之堅定決心，強化轄區治理，全力杜絕幫派勢力及街頭暴力，以保障民眾安全，並營造安居樂業的生活環境。