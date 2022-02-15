華評列「航空業銀獎」　蟬聯2022年永續年鑑全球第二

▲華航獲得航空業銀獎。（圖／華航提供）

記者許維寧／台北報導

國際永續評比機構S&P Global公布最新2022年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2022）結果，中華航空蟬聯全球第二名，評列「航空業銀獎（Silver Class）」，為國內ESG整體分數最高的運輸業者，全球僅7家永續績優航空公司入列年鑑。

2022年永續年鑑依2021年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）年度評鑑結果彙編，針對全球61個產業、超過7500家大型企業永續績效進行評比，各產業前15％企業且總得分達標準以上方能獲獎。華航自2016年起三度獲得永續年鑑航空業銅獎，去年晉升銀獎，今年在全球51家航空公司脫穎而出，排名第二再次入選。

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對此，華航也宣布加入「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，承諾共同推動人才永續發展與培育，提升台灣人才競爭力。

華航以「成為台灣首選航空公司」企業願景立足台灣，致力企業永續發展，同事注重人才培育並與媒體事業及台灣多家企業共同持續推動與倡議人才永續。

華航表示，將透過公司營運策略、產品服務及各職類專業訓練的培育課程，強化職能，提供員工更好的職涯發展與未來。