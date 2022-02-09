國際油價上揚！航空燃油附加費2／13調漲　飛歐美來回多花362元

▲國籍航空調整燃油附加費。（圖／桃機提供）

記者許維寧／台北報導

因應近期國際油價上漲，國籍航空長榮、華航宣布調漲燃油附加費，自2月13日起台灣出發行程將調整客運燃油附加費，短程航線每航段收取20.00美元；長程航線每航段收取52.00美元。相較於去年12月初，短程每航段增加2.5美元，長程則增加6.5美元，短程與長程來回將增加台幣約140元和362元。

依中國石油公司公告，今年2月航空燃油一桶價格為104.04美元，基準油價則為每桶40美元。受到近期國際油價上揚影響，華航跟長榮近日也公告，已報奉民航局核可，自今年2月13日起由台灣出發行程短程航線包含香港在內，每航段收取燃油附加費20美元、長程航線每航段則收取52美元。

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由於去年11月受到國際油價波動影響，國籍航空已於12月調降短、長程油價，本次調升即是將去年調降之價格漲回，亦即回歸到去年未調降前的狀況。

國籍航空國際航線燃油附加費主要依據中油每月公告的國際航空燃油價調整，長程燃油附加費每人每航段級距為6.5美元，短程線為2.5美元。根據民航局資訊指出，國籍航空業者將於2月13日將燃油附加費調整為第8級距，上次出現第8級距為去年11月，以及2018年10至11月、2014年11至12月。

但近10年來航空燃油附加費高點則在2011年至2014年間，燃油附加費曾落在8至12級距間。