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華航貨機芝加哥撞行李盤櫃　列重大飛航事故！黑盒子最快本週解讀

▲▼約24萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5556載運,於今天下午抵達台灣桃園機場,中華航空,航空業,貨機,航空貨運,航運,China Airlines,波音747-400F Cargo 。（圖／記者李毓康攝）

▲農曆年間華航一架747貨機於芝加哥機場撞擊地面行李盤櫃，導致兩具引擎受損 。示意圖，非當事班機。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

農曆年節期間中華航空一架自安格拉治起飛的B747-400F貨機、CI5240航班，於美國當地時間1月28日上午5時10分降落芝加哥機場，滑行時因大雪地面濕滑，航機引擎碰撞地面行李盤櫃受損。運安會今天（2/15）公布「中華航空公司CI5240航班重大飛航事故初報」，依《運輸事故調查法》認定為重大飛航事故，但由於美國不主張調查權，因此調查權轉移回台灣，已由運安會指派主任調查官立案調查。

中華航空公司CI5240航班，一架波音B747-400型貨機，國籍標誌及登記號碼B-18715，機上載有2名飛航組員，自美國安克拉治國際機場起飛至芝加哥國際機場。於當地時間約5時10分於芝加哥國際機場落地，5時20分時滑行至RR滑行道等待停機位，約40分鐘後開始滑行前往停機坪，滑行過程中於約6時03分偏出滑行道S2，撞擊機坪上之貨櫃，1、2號發動機及起落架受損，無人員受傷。

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運安會指出，依《運輸事故調查法》認定為重大飛航事故，已指派主任調查官立案調查。

運安會主委楊宏智接受電話訪問時表示，由於事發地點在美國，美國擁有主調查權，但美國不主張主調查權因此移轉到台灣，美方將會派員加入台灣調查。

楊宏智也說，航空公司日前已將黑盒子資料送達，組員訪談等資料都已經彙整完畢。黑盒子解讀預計程序快速，大概幾天之內就會完成，正在安排相關程序，最快也許本週就可以出爐。

另外，一月底事發當時，曾有內部人士指出可能為操作不當導致機身偏移所致。楊宏智也說，該架貨機蒙皮以及兩具引擎都受損、需要大修，目前尚無法判斷是否為人為疏失，還是要等事實資料完成後再做分析，才能評估究竟是操作、場地或機械問題，事實資料大概還需要三至四個月時間預計最快今年中能出爐。

華航則回應，會全力配合調查。

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