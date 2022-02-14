元宵補財庫！紅包裝168元擺財位發整年　記得告訴財神名字地址　

▲元宵節是補財庫的好時機。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

明天就是元宵節，傳統習俗會吃湯圓、猜燈謎，但其實元宵節也是補財庫的好時機！命理大師楊登嵙提醒，祭拜時，一定要向神明說自己的名字和住址，也可準備一個紅包袋裝入吉數一起祭拜，祭拜後可放於客廳財位，讓自己旺整年！

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▲命理大師楊登嵙。（圖／楊登嵙教授提供）

命理師楊登嵙教授指出，上元、中元、下元節、農曆大年初一及三月十五財神爺聖誕，是一年中五次求財、補財庫的最佳時機。上元農曆正月十五是補年頭運，能旺整個上半年的財運；中元農曆七月十五是補年尾運，為補足下半年的財運；下元農曆十月十五是補明年運，提早補財庫，財源不中斷。

農曆大年初一是求新年的第一個願望，願望最容易實現；三月十五日是財神爺聖誕，該日祂龍心大悅，廣開金輪寶庫，特賜財運、財氣、財庫給善男信女。在這五天，許多民眾會到廟裡向財神爺求財、補財庫、點財神燈，以求增旺財運。

楊登嵙表示，想要在元宵節這天補財庫，民眾可在元宵節當天，在家準備好三牲、水果等供品，補財庫專用的金紙，向天官大帝祝壽並祈求天官大帝與各路神明賜福賜財。家中如無法擺案桌，也可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，家附近若是沒有，土地公廟也是一個好選擇。

▲紅包袋裝168、888等吉祥數字祭拜，可隨身攜帶或擺客廳財位旺整年。（圖／楊登嵙教授提供）

楊登嵙強調，民眾祭拜時，要和神明說明自己的名字及住址，祈求賜與財富，祭拜時可準備一個紅包袋，裡面裝168、268或888等吉祥數字的金額，置於供桌之上，祭拜後隨身攜帶或存放在家裡客廳斜對角「藏風聚氣」的「財位」，便可因努力工作為自己帶來財運。

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