好市多超夯乳霜！「沒在優惠名單」卻跳出折扣　店員揭內幕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃可昀攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美式賣場好市多不定期推出優惠活動，吸引民眾搶買，就有女網友發現，明明購買的乳液沒在優惠名單中，卻在結帳時，一共折了140元之多，讓她又驚又喜，也釣出店員的解答。

女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」曬出結帳明細，好奇發問「舒特膚乳液沒在優惠名單，為什麼今天看到折價70元呢？」

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從截圖中可見，她買了2瓶舒特膚乳液和2罐漱口水，不過同時出現了「70元的回饋金」，由於有2張，一共扣掉140元。對此，有人同樣不解，表示APP優惠名單明明已刪除前一期了；不過其他會員則說，「乳液特價有延長到2月13日」、「好像有延長優惠的時間」、「乳霜有延長特價，台南店也是」。

▲她發現，2瓶乳液共折140元。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

而這情況也釣出一些常客，紛紛轉述店員說法，「我之前也碰過單店特價，也是在結帳的時候才知道，真的還蠻小確幸的感覺」、「官方特價表是全台都有的優惠，各分店也會不定時自行做特定商品優惠」、「我有問過工作人員，他們說只要寫回饋金的就是現場的特價，不會在DM裡面，而且每個賣場的現場特價都不同」。

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