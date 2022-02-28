擺脫骨灰罈？紐約好市多出「聯名彼得兔」茶罐　網笑：寵物用

▲這是骨灰罈紅茶？也太可愛了吧！（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多一款New English早餐茶一開始上架時，就超引人注目，因為罐身雖然是超美的Tiffany綠，外型卻神似骨灰罈，被笑稱為「骨灰罈紅茶」。之後還曾推出藍紫色、祖母綠，「海外版」甚至有喜慶紅的顏色，但不管怎麼換色，都還是讓人想鞠躬。有網友則是在國外的Costco發現超萌限定版，讓不少人驚呼，「這個看起來就不會像骨灰罈了。」

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▲好市多這款早餐茶，因外型像骨灰罈爆紅。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

有網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，「出寵物兔專用很有仙氣的骨灰罈囉～」並hashtag他是在「#紐約紐澤西Costco」看到這款早餐茶。而照片一出，讓許多網友都暴動了，因為早餐茶竟然和超萌的國外插畫角色「彼得兔（Peter Rabbit）」聯名。

仔細看看照片，這次罐身設計底色全白，上面畫有正在享用紅蘿蔔的彼得兔，一旁還有母鴨「潔瑪（Jemima Puddle-Duck）」、刺蝟「溫迪琪太太（Mrs. Tiggy-Winkle）」等經典角色。

此外，除了可愛的插畫角色，細節處也完全不馬虎，像是翻倒的盆栽、在地上爬的小蝸牛，飛舞在角色周邊的蝴蝶們，還有各種花花草草，連蓋子上也有一圈漂亮的花蝴蝶在飛舞，罐身還貼了一張印有「Peter Rabbit」的精緻圓型貼紙。

▲有網友大讚，聯名款設計終於不再讓人想鞠躬了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到照片後，許多人馬上少女心噴發，「台灣進這個的話，馬上買」、「我到現在都還沒買，如果有這種的版本我就買」、「這怎麼那麼可愛啊」、「高興了一下下，以為在台灣」、「說實話，這個我就會買。」

還有網友直誇，「這個不像骨灰罈欸！超可愛」、「這版本就不像了」、「這罐沒有那個fu啦！可愛餒～」、「這個看起來就不會像骨灰罈了」、「放彼得兔反而沒那麽像骨灰罈了耶」、「這個比綠色那罐好看多了。」不過，有人仍不禁笑呼，「寵物專用骨灰罈」、「這下三代同堂外加寵物兔子都有家了」、「寵物專用～～」、「這罐大型犬也裝得下」、「寵物市場都有照顧。」