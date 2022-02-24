「好市多婚姻殺手」妹子聽關鍵7字雞婆出手！萬人讚：救了一個家庭

▲人夫「部隊鍋」與「酸白菜鍋」傻傻分不清楚。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「我挽救了一個家庭！」一名女網友驚呼，昨（23）日挑選好市多酸白菜鍋時，正巧隔壁男子也要買鍋物，同時他與老婆通話確認「你要酸白菜鍋吼？」殊不知，男子卻眼殘拿了部隊鍋便轉身離去，熱心的原PO趕緊大喊拿錯了，男子也嚇得確認手中鍋物，果真拿錯了，讓男子頻頻致謝，「不然我老婆會把我宰了。」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨日逛到賣場冷藏區時，發現一名人夫正在通話，還再三確認「你要酸白菜鍋吼？有啦，我看到了，拿了。」說時遲那時快，原PO聽到關鍵7字「你要酸白菜鍋吼？」下秒眼尖發現該位人夫手裡卻拿著「韓式部隊鍋」，且急匆匆要離去。

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當下，原PO腦海中頓時閃過各種小劇場，「我要提醒他拿錯了嗎」、「但如果我跟他講他拿錯，他會不會覺得我怎麼偷聽他講電話啊」、「可是是他講話這麼大聲，這區域就這麼點大，我也不是故意要偷聽的啊？」

「我不能聽者不救啊！」於是原PO決定豁出去了，硬著頭皮衝上前，叫住那位人夫「先生...你拿的不是酸白菜鍋耶。」只見人夫先是一愣，他看著手中鍋物才露出尷尬神情直呼，「謝謝妳告訴我，不然我老婆會把我宰了。」

此話一出，讓原PO會心一笑直呼，「還好他沒追究我怎麼會知道他拿錯，我也挽救了一個家庭，但是酸白菜鍋和部隊鍋真的常穿插放在一起，也有人拿錯過嗎？」

▲原PO出手相救，讓萬名網友讚爆。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，引發1.7萬名網友笑讚，好市多鍋物簡直是婚姻殺手，「他很感謝妳救了他一命」、「你免去了一場腥風血雨，沒有吃到好市多酸菜白肉鍋的女人是很可怕的」、「成功阻止了一場『浩劫』」「恭喜獲得達爾文和平獎」、「差點他就要被做成部隊鍋了」、「你幫助一個有家的男人，逃過跟我一樣睡沙發的命運」、「昨天被交代買梅花肉，但拿成五花肉的人夫...路過！我怎麼沒有遇到原PO，膝蓋都黑青了」、「他本來想藉機離婚，但是應該是上帝還沒答應」。