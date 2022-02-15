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俄烏緊繃「富豪們怕爆」！一天20架包機離開烏克蘭　破6年紀錄

▲▼烏克蘭國旗在首都基輔上空飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭已有多名富豪連夜逃至其他國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄烏局勢持續升溫，部分西方國家紛紛呼籲公民盡速離開烏克蘭，當地媒體更報導，已有多名烏克蘭富豪嚇得包機逃往他國，光是13日單日統計就有至少20架包機從基輔起飛，超過過去6年來的紀錄。據悉，烏克蘭兩大首富阿克梅托夫（Rinat Akhmetov）與皮初克（Viktor Pinchuk）都已經離開。

受到俄烏局勢緊繃影響，美國、英國、德國以及加拿大要求公民離開烏克蘭，更有多個國家撤離駐基輔大使館。荷蘭航空也率先宣布，將無限期停飛來往基輔的航班。根據業界人士分析，由於保險公司成本上升，其他航空公司可能也會在近日宣布停飛烏克蘭的航班。

▲▼烏克蘭的婦女和男童也正在學習如何使用武器來對抗入侵的俄軍。（圖／路透）

▲俄烏局勢緊繃，烏克蘭當地婦女與男童開始學習如何使用武器來對抗可能入侵的俄軍。（圖／路透）

根據《烏克蘭真理報》引述烏克蘭飛行日誌報導，13日至少有20架包機從基輔起飛，遠超過6年來的數字，並稱有多名富豪與政治人物已經搭機逃亡。其中被點名的有當地兩大首富阿克梅托夫（Rinat Akhmetov）與皮初克（Viktor Pinchuk）。

另外，航運大亨斯塔夫尼澤（Andrei Stavnitser）、農業大亨涅斯傑連科（Vadim Nesterenko）也被報導在13日搭機離開烏克蘭。隸屬於親俄反對黨「For Life」的富豪阿布拉莫維奇（Igor Abramovich）則是為同黨人士與其家人承租了一架包機飛往維也納，機上共有50人。

對此，部分被點名的人士出面否認消息，其中斯塔夫尼澤（Andrei Stavnitser）稱自己只是要去出差，過幾日就會回來。而烏克蘭前副總理科列斯尼科夫（Boris Kolesnikov）則表示，他的飛機是為了維修才會飛往布拉格，而他本人仍然待在烏克蘭。他大批媒體報導不實消息並稱，「我就在基輔，在3月1日以前哪裡都不會去。」

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