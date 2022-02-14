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每人可領8顆雞蛋　新北女議員宣布：明天免費送4000顆

記者趙蔡州／綜合報導

國內蛋荒問題持續未解，儘管農委會祭出各種應對措施，最快可能3月才能恢復穩定供應。對此，人稱「淑君阿姨」的國民黨新北市議員蔡淑君14日表示，她在熟識的蛋商支持下，購買了4000顆雞蛋，將於15日全部免費發放給鄉親，希望民眾在元宵節能吃到新鮮又好吃的雞蛋，預計有500人受惠。

▲▼有蛋吃的元宵節！新北女議員明發4千顆　1人免費領8顆。（圖／翻攝自蔡淑君臉書）

▲新北女市議員明天（15日）發放4千顆雞蛋，1人可以免費領8顆。（圖／翻攝自蔡淑君臉書）

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蔡淑君今天（14日）下午在臉書表示，在她的鐵粉穎村蛋行的支持下，明天（15日）上午10點30分起，她為大家準備了新鮮又好吃的雞蛋，「大人1人8顆，響應環保，請自備盛裝容器，總共500組一組8顆，發完為止」，發放地點則在她的林口服務處（新北市林口區仁愛路二段123號）門口，呼籲民眾務必戴口罩、排隊保持社交距離。

蔡淑君表示，如果未來有機會能購入第二波雞蛋，一樣會全部發放鄉親，希望能幫助買不到蛋、家中存貨耗盡的民眾，短時間不用再為雞蛋而發愁。

國內爆發蛋荒，原本可以簡單買到的物資，如今是一蛋難求。為解決蛋荒問題，農委會除祭出相關補助措施外，主委陳吉仲提出七大措施，從生產獎勵、強化雞蛋調度平台、穩定及掌握蛋種雞及蛋中雞數量、提升基礎禽舍建設等，希望在3月中下旬恢復穩定供應。

 

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