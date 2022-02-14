獨／「靈獅」送水某！高雄男勇問回禮...她狠回一句話等收大紅包

▲從事禮儀事業的傅先生，送靈獅一對給老婆當成情人節禮物 。（圖／當事人提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市傅姓男子和妻子都從事禮儀事業，傅男送了一對「孝獅」給妻子當情人節禮物，引發網友議論，而記者也找到了收到這份情人節禮物的陳姓妻子，她說第一時間看到的時候真的很生氣，結果老公還很白目詢問要回送什麼禮物？她沒好氣說：「送醫院！」

傅先生14日早上10點多就把情人節禮物送達公司門口，因為真的很顯目，讓路過的人都忍不住看兩眼，因為上頭除了有表達對老婆的愛，「情人節快樂」字樣之外，還有一對用玻璃展示櫃裝起來的獅頭，咬著寫有「孝獅護主」的白色幛字。

▲收到「靈獅」當成情人節禮物的陳小姐(右)，送禮的就是左邊的傅先生 。（圖／當事人提供）

▲收到「靈獅」當成情人節禮物的陳小姐，親曝她的心情 。（圖／當事人提供）

記者找到了收到這份禮物的陳小姐，一聽到記者的來意，先是狂笑了5秒鐘，才說：「我不知道該說什麼」，她回應自己當下很生氣，「第一時間我不知道是幹嘛的，但是我看到那個名字，我才知道今天是情人節」，雖然三年前老公已經送過花圈，但是這次送的還是讓她覺得「猛」。

陳小姐也坦言，收到禮物到現在已經過了6個小時以上，她也從原本的生氣轉為「無言」，而且老公還很白目的問，回送什麼禮物？陳小姐想都沒想就回，「送醫院啊！差不多了，現在他被打斷腳了」，至於老公會包六位數的紅包來展示誠意，陳小姐回答的也很乾脆，「我不知道，我真的不知道，那如果我沒有收到的時候，我就po網了。」

▲從事禮儀事業的傅先生，送靈獅一對給老婆當成情人節禮物 。（圖／當事人提供）

▲收到「靈獅」當成情人節禮物的陳小姐，表示晚上等收6位數紅包。（圖／當事人提供）

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