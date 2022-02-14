台東元宵遶境炸寒單停辦　宮廟「走春淨宅」要落實防疫

▲台東每年元宵節重要民俗活動遶境炸寒單，因疫情影響已正式宣布停辦。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

因近日新冠疫情持續延燒，台東縣遵循疫情指揮中心相關規定，今年元宵遶境及炮炸寒單活動停止辦理，但縣內許多宮廟仍應信徒或商家邀請，在元宵期間辦理走春淨宅活動，台東縣政府表示，雖無禁止舉辦，但仍應遵守基本的防疫規範，做好清潔消毒、保持社交距離並戴好口罩。



縣府民政處表示，近期常有民眾向縣府反映，部分宮廟於走春淨宅或練習時未戴口罩，恐造成防疫破口，因此，再次向轄內各宗教團體強調，春節期間因大量人口流動且群聚，在春節後更要注重各項防疫措施，不能存僥倖心理，務必落實防疫措施：實聯制、量測體溫及佩戴口罩。如有接獲檢舉，確實有未落實防疫措施的情形，將會依衛福部的公告移請衛生單位開罰，請各宗教團體務必遵守規範。



另外，依疫情指揮中心的規定，目前宗教團體辦理活動預估參加人數達500人以上，應提送防疫計畫，核准後始得辦理，如500人以下雖免送防疫計畫，仍應遵守防疫規定。防疫規定已公告並發文給各鄉（鎮、市）公所及轄內宗教團體，相關資訊請參閱臺東縣政府官網：https://reurl.cc/MbXDzp 。

縣府衛生、警察等單位即日起派員至轄內廟宇進行宣導，縣府感謝各宗教團體的配合並做好防疫措施，呼籲在疫情嚴峻的此時，防疫沒有假期，無鬆懈的空間，請各位鄉親朋友務必落實防疫措施，讓疫情早日降溫趨緩，回復正常的生活。

