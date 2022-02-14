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興建3年多耗資逾2億　大園郵局14日慶喬遷

▲大園郵局14日慶祝喬遷

▲大園郵局14日慶祝喬遷。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歷時約3年多、耗資2億多元的大園郵局，14日舉行慶祝喬遷活動。市長鄭文燦出席活動表示，大園郵局遷入大園區中華路2號新址，空間更加寬敞新穎，擴充為18個櫃台，服務能量大幅提升，同時提供24小時i郵箱寄取件服務，方便民眾利用。未來隨著桃園航空城計畫發展，將有利於大園地區引進新產業、增加當地就業機會。▲大園郵局14日慶祝喬遷

鄭文燦表示，大園區目前處於發展重要轉型期，希望發揮機場經濟學優勢，吸納更多人流及物流。隨著桃園航空城計畫進入實質開發階段，包含桃園國際機場第三航廈正式動工，區段徵收標案也順利完成發包，目前正加速進行安置拆遷作業。此外，市府也正在推動沙崙產業園區建設，發展物流基地；農委會也在大園設置農業物流園區，促進農產品進出口貿易；長榮集團也選擇在大園區投資建置倉儲物流園區；郵政物流園區目前進度也相當順利，未來可對接桃園國際機場及台北港，擴充快遞包裹及郵件服務量能，皆突顯大園地區未來發展不容小覷。▲大園郵局14日慶祝喬遷

而郵局是民眾日常生活中不可或缺的好鄰居、好幫手，中華郵政百年來歷經許多經營考驗，透過多次變革不斷擦亮這塊金字招牌。他也感謝郵局在疫情期間協助支援口罩、振興券配送等工作。市府所發行的桃園好市乘雙券也率先開放店家可於郵局兌領，獲得民眾好評。市府也期許未來能與中華郵政展開全方位合作，讓中華郵政成為市民最信賴的金融郵政服務單位。

包括市議員徐其萬、游吾和、市府經發局長郭裕信、大園區長徐藍科、中華郵政公司董事長吳宏謀、桃園郵局局長蔡季芬、中華郵政工會理事長吳文豐等均一同出席活動。

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