他曬洋蔥長草照傻問「能吃嗎？」　網曝料理秘方：一蔥二用

▲買回家的洋蔥久放冒出綠芽。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）



記者陳怡靜／綜合報導

根莖類的食材採買回家後，若是久放加上環境潮濕很容易發芽。一名網友表示，日前在好市多買了洋蔥回家，之後卻被冰封遺忘，等到心血來潮正準備料理時，才發現洋蔥尖端冒出了數根長芽，他連忙詢問「洋蔥長草還能吃嗎？」貼文一出，有類似經驗的網友直呼「照煮無誤」，甚至還有人分享專業烹調法。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發問，只見照片中洋蔥的尖端長出了數根綠芽，他苦惱地表示，自己放太久放到忘記，沒想到想起時準備來料理，卻驚見早已發芽，擔心會產生毒素，只好詢問網友「請問不小心放太久，放到忘記煮的洋蔥長草還能吃嗎？」

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貼文一出，不少人紛紛歪樓，「養它，別吃了吧！生命力這麼堅強耶」、「有可愛，來種一下」、「害我想吃了，把蔥拿去種」，也有許多曾經有類似經驗的網友分享，「洋蔥發芽無毒性可以吃的」、「是可以吃的，比一般蔥的口感脆」、「青的部分切起來當蔥用，洋蔥拿來炒」。

▲貼文底下引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）



此外，底下也釣出一名曾經種植洋蔥的網友專業回覆，「我們這邊的地以前種洋蔥，沒有採收到的就會變成這樣，要重新耕種之前就會叫老人去撿，前一陣子收到好幾顆長這樣的，我們家有時候會連同蔥綠一起切塊炒蛋，一樣很甜吃光光，還有的阿桑特別喜歡撿小顆的，說滷肉很好吃，每年這個季節都不用買洋蔥。」

針對「洋蔥發芽有毒？」的謠言，食藥署過去曾解釋，洋蔥的主要食用部位是鱗葉，含有豐富的大蒜素，雖然洋蔥發芽沒有毒，但還是建議大家盡量攝取新鮮的食材，單次購買量不宜太多，並注意食材的保存。