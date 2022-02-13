　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

才發現好市多碎洋蔥「改包裝」　他搖頭狂嘆！網讚爆1點：很好

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO拿到好市多熟食部給的洋蔥。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）外部熟食區曾發生不少爭議，尤其貪小便宜的行為屢見不鮮，就曾有人裝大包洋蔥或飲料帶回家。有網友日前就在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，驚訝發現熟食區的洋蔥換了一種提供形式，「改成配給制了。」照片一出，許多人都樂見其成，「比較喜歡這種模式，乾淨衛生。」

有網友貼出照片，只見好市多將洋蔥碎先裝好，放在全透明的塑膠小圓盒裡，上面還貼著一張貼紙，原PO則是在文中直嘆，「看起來台灣Costco的洋蔥是真的被拿到永久改成配給制了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片一出，就有許多網友直讚，「覺得這樣更衛生，很棒」、「這樣很好啊！避開感染風險」、「覺得這樣很好很衛生，而且說實在也真的夠吃」、「這樣比較好啦！見過下班直接把用不完的洋蔥直接丟掉。」但也有會員覺得委屈，「對愛吃洋蔥的人來說很不友善XD」、「嗚嗚還我小確幸來。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲洋蔥碎直接分裝好給顧客。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不過，有人則是指出，好市多會這樣做並不是被拿怕了，「那只是為了防疫而已，年初我去買的時候，問他們有沒有要恢復，櫃台就直接講，目前公司政策疫情解管就會恢復了，現在這種小盒包裝的洋蔥醬料成本還更貴」、「疫情的關係，不然店員要包這個也很累」、「疫情問題，這麼做是保護大家。」

其實自疫情以來，好市多就採取過許多措施因應，像是曾全面暫停試吃、撤除內用區桌椅和配料區，在去年7、8月時，則改成隨餐附上單包裝的醬料、配料，未來配料區是否回歸仍未知。

儘管是因為疫情才改成單包裝的模式，不少人還是直呼痛快，「這樣很好，免得奧客一堆」、「A洋蔥回家，就好比有人家廁不用，非得去公廁排遺一樣」、「改了最好，每次看人家拿著袋子一直轉，實在是受不了」、「本來洋蔥就只是供應給買熱狗的人，後來不管買什麼的人都理所當然的去裝著外帶，還一大袋一大袋的拿。」

還有拿過新包裝的會員表示，「其實這個量我覺得也夠用」、「真的喜歡可以跟服務人員說就好，我買熱狗時都會請服務人員多給我一個洋蔥」、「很好啊！我覺得這份量也夠了」、「本以為太少，沒想到剛剛好耶！連醬料也是，全部搭配一起，不多不少非常夠吃。」

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
「你要當爸了！」他一聽頭炸綠光：我有結紮　網風向一面倒
新北手搖店2員工基因序列搞錯！　指揮中心回應了
車牌為何不用「ㄅㄆㄇ注音」　網喊連署！14組超雷車牌不製作了
雨彈先來襲！「急凍10度」時間曝　一圖秒懂未來一週天氣
快訊／新店設計師「高病毒量」曾到台中洽公　5人匡列急採檢
網紅拿不出220萬聘金　女友被「抓腿拖走」超扯畫面曝
「建中郭雪芙」徵家教生！　證件照讓男網友忍不住了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成功高中取消早自習與朝會　北市教育局：各校可自行決定

巧遇弟妹逛夜市！一走近傻眼「男的不是我弟」　她急撥電話綠慘了

汐止手搖店2員工基因序列搞錯！指揮中心更正：和桃機、西提、亞旭相關

今晚雨彈先來襲！明天冷空氣接力報到　一圖秒懂未來一週天氣

「你要當爸爸了！」他一聽頭炸綠光：我有結紮　網風向一面倒

快訊／確診新店設計師高病毒量曾到台中洽公　5人匡列急採檢

剛過完火辣情人夜…女友笑喊「你要當爸了」　他揭1真相頭頂綠爆

還有時間換！情人節「11大禁忌禮品」別買　送了秒分手

台南父子居隔溜出喝魚湯　定手機定位又查出去新營太子宮

沒掃實聯制被罰錢！黃偉哲喊「不是開玩笑的」：該怎麼罰就怎麼罰

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

布匹斜塔疊8層沿路搖晃5km　一旁車輛嚇壞...全都閃超遠

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

成功高中取消早自習與朝會　北市教育局：各校可自行決定

巧遇弟妹逛夜市！一走近傻眼「男的不是我弟」　她急撥電話綠慘了

汐止手搖店2員工基因序列搞錯！指揮中心更正：和桃機、西提、亞旭相關

今晚雨彈先來襲！明天冷空氣接力報到　一圖秒懂未來一週天氣

「你要當爸爸了！」他一聽頭炸綠光：我有結紮　網風向一面倒

快訊／確診新店設計師高病毒量曾到台中洽公　5人匡列急採檢

剛過完火辣情人夜…女友笑喊「你要當爸了」　他揭1真相頭頂綠爆

還有時間換！情人節「11大禁忌禮品」別買　送了秒分手

台南父子居隔溜出喝魚湯　定手機定位又查出去新營太子宮

沒掃實聯制被罰錢！黃偉哲喊「不是開玩笑的」：該怎麼罰就怎麼罰

朴敏英OL穿搭靠「這兩招」完成　襯衫、V領單品是營造女人味關鍵

成功高中取消早自習與朝會　北市教育局：各校可自行決定

小賈斯汀慶功派對驚傳「4人遭槍擊」！　24歲饒舌歌手中彈送醫

國安基金緊盯俄烏！　阮清華：隨時因應「非理性狀況」

共機侵擾離島空域　林俊憲：因應俄烏情勢刷存在感

輸中國奪銀領獎先擦頒獎台惹議　南韓冬奧選手：這是尊重

生酮飲食瘦超快？營養師曝潛在危險「吃錯恐更胖」　5族群別亂試

TRASH要唱北流了！　竟被狠操到「乾嘔＋腿殘」：真的很痛苦

巧遇弟妹逛夜市！一走近傻眼「男的不是我弟」　她急撥電話綠慘了

男伴愛愛完倒頭就睡　不是渣男！「射後不理」有科學根據

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

生活熱門新聞

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

YouTuber撿光霞喀羅酒瓶！網愣：文物怎能丟

快訊／台南今+2！11處足跡曝光

一天只有43秒陽光　1縣市陷「濕冷地獄」

台南真的會罰！他沒掃實聯制「被警察開單」

以為沒中！「他見TTT特殊代碼」一查中2100元

士林夜市復活！恐怖人潮「沙丁魚式擠爆」

正妹都不喝水？她好奇「小廢包怎裝水壺」

爭鮮驚見隱藏美食　網嗨爆：有上必拿

預言1年1劑對象曝　醫：無止境打下去，沒人想理

麥當勞點「30元隱藏漢堡」店員愣！內行秒懂：超好吃

快訊／今增12本土！新北爆1例不明感染

「Omicron八德→樹林→板橋」　醫：桃機那一隻

更多熱門

相關新聞

好市多驚人福利曝光　網：外面找不到

好市多驚人福利曝光　網：外面找不到

如果有機會能到美式賣場「好市多」上班，你願意嗎？對此，就有一名在好市多工作的網友分享公司福利，並且納悶詢問眾人意見「在好市多上班未來前途如何？」。貼文一出後，立刻引起眾人驚嘆「外面哪裡找！？」

好市多新莊店有確診足跡！業者回應了

好市多新莊店有確診足跡！業者回應了

好市多買全身鏡遭路人盯　網入坑：CP值高

好市多買全身鏡遭路人盯　網入坑：CP值高

好市多爆衛生紙之亂？男狂搬12串結帳　網怒了

好市多爆衛生紙之亂？男狂搬12串結帳　網怒了

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

關鍵字：

好市多costco配料熟食部洋蔥包裝Costco好市多 商品經驗老實說

讀者迴響

熱門新聞

25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

快訊／台中25歲職軍涉狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

林進「車內激吻男友」親密照曝光！

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

賴弘國證實「將升格當爸」！未婚妻是科技新貴

Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

郭書瑤「遭王子扯衣破2洞」！

王思佳被爆戴假貨！　氣炸亮「9萬嬰兒推車」VIP發票真相

朴信惠韓服婚紗遭陸網出征！請夏也被罵

YouTuber撿光霞喀羅酒瓶！網愣：文物怎能丟

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面