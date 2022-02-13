才發現好市多碎洋蔥「改包裝」　他搖頭狂嘆！網讚爆1點：很好

▲原PO拿到好市多熟食部給的洋蔥。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）外部熟食區曾發生不少爭議，尤其貪小便宜的行為屢見不鮮，就曾有人裝大包洋蔥或飲料帶回家。有網友日前就在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，驚訝發現熟食區的洋蔥換了一種提供形式，「改成配給制了。」照片一出，許多人都樂見其成，「比較喜歡這種模式，乾淨衛生。」

有網友貼出照片，只見好市多將洋蔥碎先裝好，放在全透明的塑膠小圓盒裡，上面還貼著一張貼紙，原PO則是在文中直嘆，「看起來台灣Costco的洋蔥是真的被拿到永久改成配給制了。」

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照片一出，就有許多網友直讚，「覺得這樣更衛生，很棒」、「這樣很好啊！避開感染風險」、「覺得這樣很好很衛生，而且說實在也真的夠吃」、「這樣比較好啦！見過下班直接把用不完的洋蔥直接丟掉。」但也有會員覺得委屈，「對愛吃洋蔥的人來說很不友善XD」、「嗚嗚還我小確幸來。」

▲洋蔥碎直接分裝好給顧客。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不過，有人則是指出，好市多會這樣做並不是被拿怕了，「那只是為了防疫而已，年初我去買的時候，問他們有沒有要恢復，櫃台就直接講，目前公司政策疫情解管就會恢復了，現在這種小盒包裝的洋蔥醬料成本還更貴」、「疫情的關係，不然店員要包這個也很累」、「疫情問題，這麼做是保護大家。」

其實自疫情以來，好市多就採取過許多措施因應，像是曾全面暫停試吃、撤除內用區桌椅和配料區，在去年7、8月時，則改成隨餐附上單包裝的醬料、配料，未來配料區是否回歸仍未知。

儘管是因為疫情才改成單包裝的模式，不少人還是直呼痛快，「這樣很好，免得奧客一堆」、「A洋蔥回家，就好比有人家廁不用，非得去公廁排遺一樣」、「改了最好，每次看人家拿著袋子一直轉，實在是受不了」、「本來洋蔥就只是供應給買熱狗的人，後來不管買什麼的人都理所當然的去裝著外帶，還一大袋一大袋的拿。」

還有拿過新包裝的會員表示，「其實這個量我覺得也夠用」、「真的喜歡可以跟服務人員說就好，我買熱狗時都會請服務人員多給我一個洋蔥」、「很好啊！我覺得這份量也夠了」、「本以為太少，沒想到剛剛好耶！連醬料也是，全部搭配一起，不多不少非常夠吃。」