▲星空聯盟26家航空擬定共同防疫SOP，再推整合旅遊資訊平台。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

為了恢復旅客對飛行的信心，全球規模最大的航空聯盟－星空聯盟，與成員航空公司緊密合作，規劃一系列的措施，並提供健康與衛生安全資訊服務，方便旅客查詢即時防疫訊息，安心規劃旅程。

星空聯盟26家成員公司共同制定統一的健康與衛生安全規範，為搭乘任何星盟航班的旅客，提供同樣高標準的服務，包括機上衛生與消毒用品、旅客和組員所穿戴的防護裝備、旅客和組員身體不適時的特別處理流程，以及加強機艙清潔消毒等作業。

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星空聯盟表示，從各國繁瑣且不斷更新的防疫規範擷取重要資訊，讓旅客輕鬆掌握飛航旅程各階段可能遇到的問題，而這項服務對在盟航間轉機的旅客特別重要。

▲星空聯盟現有26家成員公司，長榮航空也是其中一成員。（圖／長榮航空提供）

即日起，旅客可利用星空聯盟最新推出的旅遊資訊平台（Travel Information Hub），查詢各家成員公司的健康與衛生安全措施，以及星盟飛航網路中各機場的防疫相關訊息。

星盟旅遊資訊平台（Travel Information Hub）所提供的訊息，主要是為了協助旅客對旅程規劃做好準備，對飛行更加安心，並自7月起持續升級，推出更多個人化的體驗及多國語言服務。

星空聯盟現有26家成員公司，包括愛琴海航空、加拿大航空、中國國際航空、印度航空、紐西蘭航空、全日空、韓亞航、奧地利航空、哥倫比亞航空、布魯塞爾航空、巴拿馬航空、克羅埃西亞航空、埃及航空、衣索比亞航空、長榮航空、波蘭航空、德國漢莎航空、北歐航空、深圳航空、新加坡航空、南非航空、瑞士航空、葡萄牙航空、土耳其航空、泰國航空和聯合航空。

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