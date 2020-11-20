星空聯盟生物辨識上線！搭機「免脫口罩」就可刷臉通關＋登機

▲疫情期間搭機必須戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空隸屬的航空聯盟「星空聯盟」宣布，完成生物辨識平台的開發，本月開始漢莎航空和瑞士航空將率先在特定航班啟用，會員完成線上註冊後，即可在法蘭克福和慕尼黑的樞紐機場體驗「零接觸」通關和登機作業，旅客可透過臉部辨識通關及登機。

星空聯盟在法蘭克福和慕尼黑的樞紐機場建置這套生物辨識系統，自本(11)月開始，漢莎集團旗下的漢莎航空和瑞士航空將率先在特定航班啟用。這兩家航空公司「Miles & More」酬賓計畫的會員在完成線上註冊後，即可在上述機場體驗「零接觸」通關和登機作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值此防疫期間，這項創新的服務也有助於確保個人衛生和健康安全。此外，配合機場防疫規定，旅客不需要取下口罩也能準確進行身分辨識。

▲星空聯盟生物辨識系統讓旅客可免接觸就完成通關。（圖／記者李毓康攝）

星空聯盟的生物辨識系統是採用NEC所研發的NEC I: Delight臉部辨識科技，「Miles & More」酬賓計畫的會員只要同意航空公司存取個人特徵辨識資料，即可免費註冊這項安全便捷的服務。

即日起「Miles & More」酬賓計畫的會員只要在漢莎航空的APP上執行幾個簡單的步驟，拍攝自拍照，使用護照認證身分，並選擇使用這項服務的航空公司和機場，即可完成註冊。會員只要註冊一次，即可在搭乘成員航空班機時，於設置星空聯盟生物辨識系統的機場重覆使用該項服務。

從一開始，該套辨識系統的設計係遵循個資保護規範，並採用最先進的臉部辨識技術。旅客的照片及個人資料將會加密並安全儲存在系統平台上，僅保留必要的辨識資料，如不包括旅客姓名。