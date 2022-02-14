護校正妹勸世影片爆紅！　她罹罕病後悔了：Apple Watch沒開這通知

▲ 勞倫呼籲眾多網友，把這些健康功能的通知打開。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨一名女學生出現容易疲勞、頭暈、噁心等症狀，不久前就醫檢查，才發現罹患罕見的甲狀腺疾病。她一直以來都有配戴智慧手錶的習慣，回過頭看手錶記錄下的數據，才發現早在去年10月就有跡象，因此特地拍影片呼籲有使用Apple Watch的網友善用這項功能，掀起廣大迴響。

根據《獨立報》，雪梨一名護校女學生勞倫（Lauren）在TikTok擁有6萬粉絲，2日上傳影片分享這段經歷，原來她幾周前被診斷出一種罕見的甲狀腺發育不全疾病（Thyroid Hemiagenesis），事後十分後悔之前沒有打開手錶的通知，「如果有的話，我就會意識到有事情正在發生，可以在10月就去看醫生，而不是放任症狀在短短幾天內急速惡化。」

iPhone「健康」APP圖表可見，勞倫的Apple Watch記錄的攝氧量在去年10月急遽下降，且隨時間推移持續降低，代表心血管功能不如以往，也與她開始出現疲勞、心律不整、怕熱、變胖、皮膚乾燥和暴躁等問題的時間點相符，且經常感覺頭暈、噁心。

勞倫以自身經歷鼓勵有Apple Watch的網友打開手錶中針對「高心律、低心律、心律不整、心適能等級」的通知，不過最後也強調，不需要特地為此買一支手錶。

這段影片累計數十萬人觀看，有網友表示，「身為心臟病患者，Apple Watch是我的救命恩人」、「我的手錶有助於我接受診斷，因為我的醫生之前根本沒認真看待我的病」，也有許多網友留言表示，長期來說，手錶記錄下的健康數據總有一天會派上用場。