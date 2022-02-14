　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

破解麥田圈之謎　凶手竟是「嗑罌粟袋鼠」ㄎㄧㄤ完秒睡！萌樣曝光

@sids.ventures #cropcircles #tasmania #wallabies #australia #sidsventures ♬ The Journey - Sol Rising

記者張寧倢／編譯

國外偶有不明原因出現「麥田圈」的神秘事件，甚至有人認為與外星生物脫不了關係。不過，澳洲一名動物節目主持人休伊森就表示，他曾經目睹袋鼠闖進罌粟田，咬了一口含有鴉片成分的罌粟球莖，就嗨到在田裡狂奔繞圈圈，累到躺地呼呼大睡的模樣超萌，而牠們踏過的地方就形成了所謂的麥田圈。

▲▼澳洲旅遊專家認為，袋鼠是神秘麥田圈的始作俑者。（圖／翻攝自TikTok／sids.ventures）

▲澳洲專家認為，袋鼠是神秘麥田圈的始作俑者。（圖／翻攝自TikTok／sids.ventures）

根據《每日郵報》報導，休伊森（Sid Hewison）表示，儘管先前就曾聽說袋鼠會吃罌粟，但直到他親自走訪澳洲島嶼塔斯馬尼亞州，才真的目睹了「袋鼠踩出麥田圈」的一幕，「我們在塔斯馬尼亞看到的麥田圈相當真實」、「一開始簡直不敢相信」。

袋鼠們闖入罌粟（鴉片原料）田之後，大口咬下充滿可待因、嗎啡的罌粟，接著開始產生興奮感，瘋狂地蹦蹦跳跳，還嗨到在田裡繞圈圈，最後袋鼠會累得直接倒頭大睡，過一會兒醒來之後就會自己回家。

▲▼澳洲旅遊專家認為，袋鼠是神秘麥田圈的始作俑者。（圖／翻攝自TikTok／sids.ventures）

▲袋鼠吃了罌粟後，經歷一陣蹦跳體力耗盡，最後倒頭就睡，模樣超萌。（圖／翻攝自TikTok／sids.ventures）

休伊森說，塔斯馬尼亞州當地的羊也會吃罌粟，不過，因為動物闖入後都會嗨到把罌粟給踩壞，所以農民們架起了更堅固的柵欄把羊群檔在外面，但這招對袋鼠來說沒用，牠們可以直接跳過柵欄，進入罌粟田狂歡。

塔斯馬尼亞的前州長吉丁斯（Lara Giddings）多年前就曾表示，當地農民遇到了小袋鼠（Wallaby）踐踏破壞罌粟田的問題，牠們吃了罌粟後，會嗨到「飛天」，跳得像風箏一樣高，還會暈頭轉向地在原地打轉。休伊森補充，澳洲塔斯馬尼亞島佔了全球醫用鴉片類藥物的半數產量。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
前中職洋投鍾凱力癌逝！享年58歲　柯蕭加盟道奇關鍵人物
快訊／超級盃公羊擊敗孟加拉虎　睽違23年再奪冠
貝童彤落選沒上場「當場變臉」！網罵爆　她IG發聲：服從錢姐調
明金成告別式確定3月1日　一殯景行廳舉行
快訊／最正主播懷孕了！虞承璇結婚2年「曬超音波照」
今天情人節　全台「12大情侶禁地」約會別去
快訊／新北設計師足跡橫跨台北、台中、高雄　接觸者採檢出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臉書發文2小時就出車禍　男離奇陳屍路旁被「暴怒蜜蜂」包圍狂螫

德國總理出訪烏俄！　手中「天然氣管線」成唯一談判籌碼

日本F-15戰機失聯墜海2死　飛行員遺體尋獲

南韓計畫月底開打第4劑！連續5天破5萬人確診　「這族群」先打

俄軍逾12輛坦克糗卡泥濘！　狼狽出動怪手畫面曝

破解麥田圈之謎　凶手竟是「嗑罌粟袋鼠」ㄎㄧㄤ完秒睡！萌樣曝光

烏克蘭不忍了！要求俄羅斯48小時內進行會談「解釋邊境軍事活動」

Booking.com無預警裁員！　影片訊息宣布客服部門大砍2700人

俄烏緊張局勢升溫！烏克蘭收到立陶宛軍援飛彈　民主盟邦力挺

逃票失敗！她硬鑽閘門「大屁股卡住」超糗影片曝　網吐槽笑瘋

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

網美開團「上山清垃圾」丟光歷史文物　 35人豪華團費曝：進帳18萬

臉書發文2小時就出車禍　男離奇陳屍路旁被「暴怒蜜蜂」包圍狂螫

德國總理出訪烏俄！　手中「天然氣管線」成唯一談判籌碼

日本F-15戰機失聯墜海2死　飛行員遺體尋獲

南韓計畫月底開打第4劑！連續5天破5萬人確診　「這族群」先打

俄軍逾12輛坦克糗卡泥濘！　狼狽出動怪手畫面曝

破解麥田圈之謎　凶手竟是「嗑罌粟袋鼠」ㄎㄧㄤ完秒睡！萌樣曝光

烏克蘭不忍了！要求俄羅斯48小時內進行會談「解釋邊境軍事活動」

Booking.com無預警裁員！　影片訊息宣布客服部門大砍2700人

俄烏緊張局勢升溫！烏克蘭收到立陶宛軍援飛彈　民主盟邦力挺

逃票失敗！她硬鑽閘門「大屁股卡住」超糗影片曝　網吐槽笑瘋

美食外送員兼差賣毒品　保溫箱藏50包毒咖啡

傷心情人節！失戀女買醉深夜躺路邊　向曖警哭訴：我分手了

銀行推「情人節」浪漫刷　最高可享16%回饋！

臉書發文2小時就出車禍　男離奇陳屍路旁被「暴怒蜜蜂」包圍狂螫

虎年年終放大術　加速累積資產添財富

契爾氏金盞花化妝水熱賣50年！大容量下殺1415元　舒緩保濕超有感

《吃在天母》天母之光金蓬萊　米其林三連霸飄香一甲子

《吃在天母》別說天母沒有平價美食！洪樓小館帶大家找到家的味道

ET民調／北市長三腳督「蔣萬安領先陳時中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

男持千元假鈔買小吃落跑　花蓮店家找完錢驚見「魔術印製廠」

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

國際熱門新聞

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

「這症狀」持續3天恐已染Omicron

烏克蘭緊急公布「逃難路線」！

烏克蘭台灣留學生：沒有人要離開

中樂透毀一生！花光9億吸毒吸到死

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

男在亡妻墳前留花盆　遭岳父提告

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

普丁施壓烏克蘭、拜登籌碼夠？　專家6點分析

他每天在家「脫褲晃鳥」女友崩潰

大叔Cosplay扮聯邦特工　竟拐騙妹子「特訓一年」

疫情沒工作！日本年輕妹瘋爸爸活

男伴愛愛完倒頭就睡　原因曝光

女躲大蜘蛛崩潰　腳被高跟鞋刺穿

更多熱門

相關新聞

本田10代Civic Type R連刷紀錄

本田10代Civic Type R連刷紀錄

雖然本田（Honda）已對外釋出新一代Civic Type R的預告，不過現行第10代Type R（FK8）仍在締造紀錄。澳洲本田近日便由TCR車手Tony D'Alberto駕駛，先後以一般Type R、Type R Limited Edition刷新澳洲本德賽車公園（The Bend Motorsport Park）秒數，雙雙該車的前次紀錄。

美澳外長再提台海和平　外交部：這是民主國家共識

美澳外長再提台海和平　外交部：這是民主國家共識

立陶宛外長訪澳洲：台灣人有權要求以台灣為名設處

立陶宛外長訪澳洲：台灣人有權要求以台灣為名設處

澳洲宣布「完整接種」要打3劑疫苗

澳洲宣布「完整接種」要打3劑疫苗

家中牆壁滲血？屋主拆牆驚見101公斤陳年蜂巢

家中牆壁滲血？屋主拆牆驚見101公斤陳年蜂巢

關鍵字：

澳洲麥田圈袋鼠小袋鼠罌粟罌粟田紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

依依首曬納豆病床照！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

滴妹難得解放東西半球！

快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

雷／《全明星3》紅隊才說「贏過王品澔」　他場上發威！

妻信教拒行房　教主1事曝光秒向夫道歉

iPhone電池怎延長壽命？　Apple官方建議出爐

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面