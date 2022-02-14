破解麥田圈之謎　凶手竟是「嗑罌粟袋鼠」ㄎㄧㄤ完秒睡！萌樣曝光

記者張寧倢／編譯

國外偶有不明原因出現「麥田圈」的神秘事件，甚至有人認為與外星生物脫不了關係。不過，澳洲一名動物節目主持人休伊森就表示，他曾經目睹袋鼠闖進罌粟田，咬了一口含有鴉片成分的罌粟球莖，就嗨到在田裡狂奔繞圈圈，累到躺地呼呼大睡的模樣超萌，而牠們踏過的地方就形成了所謂的麥田圈。

▲澳洲專家認為，袋鼠是神秘麥田圈的始作俑者。（圖／翻攝自TikTok／sids.ventures）

根據《每日郵報》報導，休伊森（Sid Hewison）表示，儘管先前就曾聽說袋鼠會吃罌粟，但直到他親自走訪澳洲島嶼塔斯馬尼亞州，才真的目睹了「袋鼠踩出麥田圈」的一幕，「我們在塔斯馬尼亞看到的麥田圈相當真實」、「一開始簡直不敢相信」。

袋鼠們闖入罌粟（鴉片原料）田之後，大口咬下充滿可待因、嗎啡的罌粟，接著開始產生興奮感，瘋狂地蹦蹦跳跳，還嗨到在田裡繞圈圈，最後袋鼠會累得直接倒頭大睡，過一會兒醒來之後就會自己回家。

▲袋鼠吃了罌粟後，經歷一陣蹦跳體力耗盡，最後倒頭就睡，模樣超萌。（圖／翻攝自TikTok／sids.ventures）

休伊森說，塔斯馬尼亞州當地的羊也會吃罌粟，不過，因為動物闖入後都會嗨到把罌粟給踩壞，所以農民們架起了更堅固的柵欄把羊群檔在外面，但這招對袋鼠來說沒用，牠們可以直接跳過柵欄，進入罌粟田狂歡。

塔斯馬尼亞的前州長吉丁斯（Lara Giddings）多年前就曾表示，當地農民遇到了小袋鼠（Wallaby）踐踏破壞罌粟田的問題，牠們吃了罌粟後，會嗨到「飛天」，跳得像風箏一樣高，還會暈頭轉向地在原地打轉。休伊森補充，澳洲塔斯馬尼亞島佔了全球醫用鴉片類藥物的半數產量。

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