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FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Play商店排行

▲社交App，臉書，IG，小紅書，TikTok。（圖／記者廖婕妤攝）

▲小紅書、TikTok崛起。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／綜合報導

Facebook及Instagram幾乎是大家手機裡必下載的2款社交App，不過隨著世代變遷，不少年輕人已捨去這兩款App，改用「小紅書」及「TikTok」，小紅書在Google Play的排名甚至已經稱霸。

根據Google Play顯示，在熱門免費項目排行中，「所有類別」由小紅書拿下冠軍寶座，TikTok排行11；細看「社交」類別也由小紅書奪冠，Twitter排行第5、Instagram排行第6、Facebook排行第9；「影音播放與編輯」類別則由TikTok排行第一。

▲Google Play、App Store熱門App排行。（圖／記者廖婕妤攝）

▲Google Play熱門App排行。（圖／記者廖婕妤翻攝）

而在App Store「所有免費App排行」中，TikTok排行第11，小紅書排行第13； 細看「社交」類別中，Facebook排行第2、小紅書排行第4；在「娛樂」類別中，TikTok奪下冠軍。

▲Google Play、App Store熱門App排行。（圖／記者廖婕妤攝）

▲App Store熱門App排行。（圖／記者廖婕妤翻攝）

本站曾報導《IG也退燒了！22歲↓妹子笑「阿姨在玩的」曝最愛APP：老人不知道》，有網友指出22歲以下的妹子們已經不用IG，改用小紅書，甚至感嘆沒用小紅書是不是就落伍了。

不過根據《READr讀+》調查顯示，國高中生最愛的社交軟體前三名分別是IG、FB及TikTok，小紅書排行第6；大學生則最愛IG、FB及Dcard，小紅書排行第10，但這份問卷的採樣期間為2020年12月30日至2021年4月26日，當時小紅書的知名度還沒有現在夯。

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小紅書TikTokFacebookIG

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