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逃票失敗！她硬鑽閘門「大屁股卡住」超糗影片曝　網吐槽笑瘋

▲▼她逃票閘門「大屁股卡住」影片曝。（圖／翻攝自TikTok／Krystaly Figueroa）

▲女子逃票硬鑽閘門結果屁股直接卡住。（圖／翻攝自TikTok／Krystaly Figueroa）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名抖音（TikTok）網紅日前和朋友一起搭乘紐約地鐵時，朋友疑似因不想購票，想直接從出入口閘門鑽入，沒想到因為過胖的身體，讓她的巨臀直接卡在門上進退兩難，荒謬畫面在社群曝光後，網友紛紛吐槽表示，「想紅想瘋了吧！」

@krystalyfigueroa Mta worker was not trying to help #nyc #newyork ♬ original sound - Krystaly Figueroa

擁有超過40萬人追蹤的抖音網紅Krystaly Figueroa日前上傳了一段影片，只見當時她的幾位朋友，疑似因不想購票而嘗試翻越紐約地鐵站入口閘門，其中一名女子想要跨過旋轉欄杆，而另一名身材壯碩的女子則試圖從欄杆下鑽入。

沒想到因為寬度不夠，該名女子竟直接卡在門口動彈不得，Krystaly Figueroa和朋友們笑到翻的同時，還嘗試跟一名路人求救，結果路人傻眼回應「我必須幫她？」結果最後是朋友們拉著女子的腳和褲子才順利將她拖出來。

影片曝光後吸引超過10萬人觀看，但大部分網友完全不買單，紛紛吐槽留言表示，「已經完全違法，想紅想瘋了吧！」、「丟臉死了」、「我經過也不會幫忙」、「還想叫路人幫忙真的超傻眼」。

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