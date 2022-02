立陶宛外長訪澳洲「霸氣演說」：台灣人有權要求以台灣為名設處

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)出訪澳洲,發表演說霸氣挺台灣。(圖/翻攝自YouTube/National Press Club of Australia)



記者林彥臣/綜合報導

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)出訪澳洲,並且在演說中提到,台灣人民有權要求「以他們喜歡的名字設立代表處」此立場堅定不變,面對中國蠻橫的經濟脅迫,立陶宛絕不退縮,全球民主陣營應該要團結一致。

藍斯柏吉斯10日在「澳洲媒體俱樂部」(National Press Club of Australia)發表演說,主題為「世界秩序的基礎正遭受攻擊:以烏克蘭與台灣為例」(The Rules-based World Order Under Attack: The Cases of Ukraine and Taiwan)。

席間有媒體提問表示,世界上多數的國家,包括澳洲都以「台北經濟文化辦事處」之類的名稱,稱呼台灣的辦事處,只有立陶宛開先例稱呼「台灣辦事處」,也遭受到了來自中國「預期中的回應」,當初怎麼會想做出這樣的決定?

藍斯柏吉斯對此霸氣表示,「我認為台灣人民有權要求,以他們喜歡的名字設立辦事處」,立陶宛還是遵守「一中政策,我們認為的一中政策」,立陶宛從未破壞規則與義務,也預期中國會因此不滿,以及立陶宛會因為中國的不滿,而感到不滿,但一切都該適可而止。

台灣外交部也在臉書發文表示,衷心感謝藍柏吉斯外長持續多次公開挺台,展現民主陣營團結一致,未來台灣會持續與國際民主盟友合作支持協助立陶宛!