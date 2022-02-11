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立陶宛外長訪澳洲「霸氣演說」：台灣人有權要求以台灣為名設處

▲▼立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）出訪澳洲，發表演說霸氣挺台灣。（圖／翻攝自YouTube／National Press Club of Australia）

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）出訪澳洲，發表演說霸氣挺台灣。（圖／翻攝自YouTube／National Press Club of Australia）

記者林彥臣／綜合報導 

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）出訪澳洲，並且在演說中提到，台灣人民有權要求「以他們喜歡的名字設立代表處」此立場堅定不變，面對中國蠻橫的經濟脅迫，立陶宛絕不退縮，全球民主陣營應該要團結一致。

藍斯柏吉斯10日在「澳洲媒體俱樂部」（National Press Club of Australia）發表演說，主題為「世界秩序的基礎正遭受攻擊：以烏克蘭與台灣為例」（The Rules-based World Order Under Attack: The Cases of Ukraine and Taiwan）。

席間有媒體提問表示，世界上多數的國家，包括澳洲都以「台北經濟文化辦事處」之類的名稱，稱呼台灣的辦事處，只有立陶宛開先例稱呼「台灣辦事處」，也遭受到了來自中國「預期中的回應」，當初怎麼會想做出這樣的決定？

藍斯柏吉斯對此霸氣表示，「我認為台灣人民有權要求，以他們喜歡的名字設立辦事處」，立陶宛還是遵守「一中政策，我們認為的一中政策」，立陶宛從未破壞規則與義務，也預期中國會因此不滿，以及立陶宛會因為中國的不滿，而感到不滿，但一切都該適可而止。

台灣外交部也在臉書發文表示，衷心感謝藍柏吉斯外長持續多次公開挺台，展現民主陣營團結一致，未來台灣會持續與國際民主盟友合作支持協助立陶宛！

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