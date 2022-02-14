農場特色元素結合戲水空間　萬丹特色遊戲場新建工程動土

▲萬丹鄉特色遊戲場在14日舉辦動土儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉特色遊戲場在14日舉辦動土儀式，開場由小朋友歡樂跳舞帶動現場氣氛，由縣長潘孟安率體發中心同仁與議員、鄉內地方人士及施工單位一起祝禱工程順利圓滿。

縣府表示，近年屏東縣推廣眾多旅遊景點，全台各地造訪踴躍，不妨將鄰近交流道之萬丹鄉特色遊具場作為屏東旅遊第一站，除造訪萬丹鄉遊戲場外，也可品嚐當地可口的紅豆餅，來趟悠閒自由的輕旅行！

潘縣長表示，一鄉鎮一公園是既定的政策，也是全速推展的目標，在盤整各鄉鎮的土地，如有些土地取得不易時，會使用校園既有土地做擴充、以現有公有土地為主或與鄉鎮公所合作提供土地，目前已完成18座特色公園，其他鄉鎮將如火如荼逐一擴充中。

屏東縣體育發展中心表示，萬丹鄉的特色遊戲場位於萬丹游泳池前方草地，總經費3200萬元，除以在地特色打造的遊具外，也儘量減少地墊，保留大面積天然鋪面為原則，結合既有的植栽進行整體規劃，包含雙塔遊戲組、沙坑主題區、綜合鞦韆區、滑索區、兒童遊戲區及戲水區等設施，讓孩童可以發洩精力、刺激肌肉發展及訓練身體協調性，也能從中增強社交互動經驗，玩出好關係。

萬丹是屏東縣人口數第4多的鄉鎮，且酪農戶頗多，牛乳產量更名列全台前幾名，牧場密集度高，被稱作酪農的原鄉，又紅豆是萬丹鄉主力農產品，所以縣府也把乳牛及紅豆等意象融入設計，打造具萬丹鄉特色之遊戲場域。

此外，為落實尊重兒童表意權，縣府特別透過線上問卷調查萬丹鄉兒童遊戲喜好，將兒童及家長的意見作為之後規劃特色遊具之參考，並將「共融」之理念納入，推動多元化、分齡分區及無障礙的遊戲空間。