快訊／沒有大量不明社區感染！　柯文哲下午開記者會宣布微解封

記者杜冠霖／台北報導

台北市政府14日表示，下午3時30分將召開防疫記者會，將由市長柯文哲親自主持，公布微解封範圍及相關防疫資訊。柯文哲上周表示，春假收假後1週是觀察期，會觀察到2月15日，如果沒有一大堆不明社區感染，將自本周二（15日）起一步步解封。

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

新冠肺炎疫情持續延燒，考量國內疫苗覆蓋率達一定程度，柯文哲日前拋出微解封議題，引發各界討論。但由於本土疫情近幾天升溫，柯文哲11日受訪時說，原本觀察到今天11日，現在調整到15日；是否因疫情變化而延後？柯說，大概今天心裡就有數，看台北市有沒有新增案例，「如果沒有，再來就假日，若沒有，下周一就宣布周二怎麼做。」

柯文哲表示，有專家認為是開工後14天的觀察比較好，「一般來講16日，我估計15日差不多，差1天而已」。

柯文哲強調，新常態是應變和保險概念，應變速度要快，當時估計2月7日開始民眾從南部湧回來，潛伏期2至4天，大概到今天我們心裡就有數，看台北市有無新增案例，「如果沒有，接下來假日，周一就會會宣布周二怎麼做」，心中有一個期待，但隨時應變，未來世界大概都是這樣的生活態度。

至於台北微解封，新北卻說不跟進，共同生活圈執行起來會不會有困難？柯文哲說，「我都還沒有決定怎麼做，他怎麼跟進？」