台北市長支持度林佳龍直追陳時中　民進黨團：都是可能受徵召人選

▲衛福部長陳時中（左）、前交通部長林佳龍（右）皆被視為挑戰台北市長的可能人選。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

年底九合一縣市長選舉，外界關注衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍是否投入台北市長選戰，而根據民進黨內部最新民調，林佳龍的支持度正緊追陳時中，兩者僅相差約4%。對此，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀坦言，兩人都是可能受徵召的優質人選，民進黨是團結找出最優質的人選。

民進黨立法院黨團14日上午召開輿情回應記者會，與會者包括陳歐珀、民進黨團幹事長鄭運鵬、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

陳歐珀表示，這份民調不知道從何處產生，目前民進黨對六都市長候選人的產生，就是採取徵召的方式，針對所有可能的人選，黨中央都會做多方且深入的評估，無論是陳時中或者林佳龍，都是可能受徵召的優質人選，民進黨就是團結找出最優質的人選，代表民進黨參選台北市長。

鄭運鵬則說，因為直轄市長、縣市長及議員的提名權，也不是在民進黨立法院黨團，所以僅能就黨中央的程序向大家說明。

民進黨佈局台北市長選戰，目前包括陳時中、林佳龍、前文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌都被視為潛在人選。不過，陳時中因身兼防疫指揮官重任，仍有國內疫情變化、如何轉場等變數，林右昌也同樣面臨任期屆滿前轉場的「下台階」。

據了解，民進黨內部在去年12月中旬、今年1月底針對台北市長人選進行民調，《ETtoday東森新媒體》獨家取得該民調詳細內容，結果揭露陳時中的支持度出現下滑狀況，且林佳龍的支持度不輸陳時中，而若戰局「三咖督」，林佳龍雖微幅落後陳時中，但都在誤差範圍內。