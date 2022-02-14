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《吃在天母》別說天母沒有平價美食！洪樓小館帶大家找到家的味道

▲▼《吃在天母》洪樓小館平價美食。（圖／業者提供）

圖、文／有無外送提供

靠著天母老饕們的口耳相傳，洪樓小館從巷弄美食，化身成鄰近百貨公司的美食餐廳之一，非常適合逛街結束後坐下來好好品嚐。他們家主打各式台式料理、中式點心、港式煲仔，菜色選擇多元，每一道餐點的份量都不算太少，三五好友一同前往可以享受更多樣化的菜色。同時洪樓小館的平價也絕對會打破你對於天母高物價的刻板印象！

2017年搬離巷弄小店面後，現在地址位於士林區德行西路，搭捷運至芝山站，2號出口出來，約步行5分鐘內可到；若是開車前往的人，可停車在周邊的賣場或百貨公司，地理位置十分方便。而裝潢的部分也是毫不馬虎，以古色古香又不失典雅的裝潢，讓賓客們有著更舒適的用餐環境。

洪樓小館的老闆因打工而接觸台灣料理，同時也產生了對此的熱情！店家選用新鮮自然的食材，經過幾千幾萬次的翻鍋經驗，並綜合出一道道口味獨到的特有菜色，以平價又美味的餐點擄獲饕客的心。

▲▼《吃在天母》洪樓小館平價美食。（圖／業者提供）

《蜜汁排骨》為洪樓小館必點的招牌菜，是一道色香味俱全的名餚，提供人體生理活動必需的優質蛋白質、脂色澤油亮誘人，口感酥軟可口，味道香甜微酸口感，甜而不膩，再加上入味十足的外皮，實在是好吃到舔手指回味無窮！實在是一個視覺與味覺饗宴啊！

▲▼《吃在天母》洪樓小館平價美食。（圖／業者提供）

《蔥油雞》也是另一項必點的名菜，油蔥碎丁點綴了肥嫩又紮實的雞肉，看到雞皮的厚度，就知道一定很Q，揉合雞皮的膠質，沾上鮮甜的雞汁，冰冰涼涼Q彈有勁，非常好吃！讓每天喊著減肥的女生也會一口接一口的放進肚子呢！

所謂的《金沙豆腐》便是將豆腐煎的金黃酥脆再加入鹹蛋拌炒，內嫩外脆的豆腐焦香搭配著鹹蛋的滋味，組合起來的口感跟味道都與眾不同，不管年齡老少都會愛吃。

另外店裡的麵點類餐點也是非常有名，都是由店內師傅手工製作而成，除了蒸餃、小籠包以外，就以《三鮮鍋貼》來說，它的鍋貼比一般的店家再飽滿些，外皮煎的酥脆，內餡以蝦仁、韭黃、豬肉餡為主調，內裡同樣多汁，如果沒注意一口咬下，湯汁可是會不小心燙到嘴的喔。

▲▼《吃在天母》洪樓小館平價美食。（圖／業者提供）

「菜色很不錯，精緻可口，味道吃起來滑嫩好吃。」
「這是一家可以吃得很飽的店，東西份量都挺足夠的，很適合小家庭或是兩人用餐。」
「熱炒店的價格，飯店等級的菜式，鄰近捷運芝山站，比鄰天母Sogo，裝潢不算特別華麗，但做為小家庭、三五好友聚餐選擇，非常適宜。」
「整體而言餐廳中式氣氛頗佳，窗明几淨且燈光柔和，出餐速度也算迅速，服務人員態度良好，會再考慮回吃。」
「裝潢古色古香，重點是每一道菜都好好吃～服務好親切有笑容，CP值非常高。」

洪樓小館在Google上能夠獲得4.2分的綜合評價與接近800則的評論，內容幾乎都是對餐廳的肯定，正正就是因為餐廳對美味的堅持，才獲得這些讚賞與成果。

因為人手有限，店內並沒有提供自己的外送服務。所以如果想在家就能吃到這樣的美味，餐廳與天母在地的外送團隊「有無外送」合作。有無外送是天母在地的外送團隊，熟悉天母的大街小巷，特別鎖定家庭聚餐的顧客，提供優惠的價格，點越多越划算。為吸引新顧客，有無外送在二月底前也提供超高額新用戶下訂滿八百折四百的獨家優惠，不管是家庭聚餐，或是好友開趴，不想出門的你，立刻拿起你的手機開啟APP，享受這美味吧！

天母洪樓小館
＃地址： 111台北市士林區德行西路25號
＃外送請搜尋：有無外送平台

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