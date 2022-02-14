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敢掃實聯制嗎？　鄉民曝「恐怖後果」堅持不掃：比自費住旅館還慘

▲▼實聯制,簡訊實聯制。（圖／記者曾筠淇攝）

▲許多鄉民擔心會被強制隔離，不敢掃實聯制。（圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

本站日前報導《新竹妹吃壽司噴3萬4！有透天隔離「被迫住旅館」　市府1句話她傻眼》，與確診者到過同一間餐廳吃飯，但家中有客房和獨立衛浴，親戚也可以讓出透天給她隔離，但卻市府被回絕，被迫住進每天要自費2600元的防疫旅館，消息曝光引起討論，不少鄉民無奈「真的不敢掃實聯制了！」

有網友在PTT發文，「憑良心講，你現在還敢掃實聯制嗎？」現在只要掃實聯制，就很擔心會被抽中「14天隔離大禮包」，集中檢疫所永遠都是滿的狀態，居家隔離的處所永遠不符合防疫標準，只能被迫住進需自費的防疫旅館，「卡一刷，一個月薪水沒了，隔離完工作也丟了，憑良心講，你各位還敢再掃實聯制嗎？」

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貼文一出，不少網友表示「真的不敢掃了」，「其實會猶豫，被掃到找罪受還損失金錢」、「我不敢了，除非是強制檢查的像圖書館」、「除非店家強制要看手機，不然都不掃」、「被匡列就強制隔離，就算染疫自然痊癒都比隔離14天快，光隔離費+薪水就要10萬起跳了，誰還敢掃實聯啊」。

▲飯店,民宿（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲鄉民表示，住進去不僅要自費，最可怕的是還有可能因此染疫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不過，也有不少網友表示，因為有保保險所以不擔心，而且台北、高雄住防疫旅館不用錢，「敢啊，我有保防疫，隔離五萬」、「有掃呀，因為我有買隔離險」、「掃阿，反正有保兩個險，可以領10萬」、「北市有公費，敢掃阿」、「台北高雄不用自，當然掃阿」、「掃，反正台北公費，公司薪水照給」。

其中，許多網友擔心，本來沒有確診，結果被強制住防疫旅館之後確診，才是最可怕的事情，「NO！怕自費，擔心配合政府防疫結果倒楣的是自己」、「最可怕的是住防疫旅館，結果有機會被染疫」、「被抓去隔離，染疫機率比在外面走高」、「掃了萬一被框列要自費住防疫旅館，還有群聚風險」。

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