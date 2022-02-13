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「建中郭雪芙」徵家教生！證件照讓男網友也忍不住：超美學霸

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲塗男外型神似郭雪芙。（圖／（左）翻攝自家教補教學校兼全職、打工、師訓交流、（右）郭雪芙Puff FB）

網搜小組／鄺郁庭報導

臉書社團《家教補教學校兼全職、打工、師訓交流》經常有「徵學生文」引發熱論，大多是因為老師太正或太帥。12日就有位塗姓台大研究生貼文，寫出學經歷、可教授科目，還附上照片，許多人一看驚呆，因為酷似藝人郭雪芙。事實上，塗男在PTT小有名氣，他ID還自稱「建中郭雪芙」，貼文吸引網友朝聖。

仔細看看照片，只見塗男留著一頭旁分過肩的中長捲髮，臉上帶著淡妝，乍看之下是張正常不過的證件照，但他一雙帶電的桃花大眼、小巧可愛的圓鼻，配上漂亮的鵝蛋臉，五官和藝人郭雪芙有幾分神似。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲建中郭雪芙找學生，貼文引發熱議。（圖／翻攝自PTT）

除了長相驚豔一票網友，塗男畢業於建中、台大電機系，目前是台大光電工程學研究生，強項是數學、物理、化學。而且他也有教學經驗，不管是補教業還是家教都做過。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲塗男畢業於台大電機系，目前是台大光電工程學研究所在學。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，就有網友秒留言，「真的好美，超像郭雪芙QQ」、「以為是郭雪芙」、「天啊！我還要揉一下眼睛才看出來」、「又美又正又聰明，比不上」、「甚至以為建中開始收女孩子」、「好正ㄟ！看到建中困惑了兩秒」、「眼神好溫柔（糟了圈粉。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼建中郭雪芙外型超亮眼。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

文章還釣出台大教授葉丙成直呼，「這篇迴響好大！」還有不少人在留言處高喊「建中郭雪芙」，原來是因為塗男在PTT的ID就是「建中郭雪芙」，他還曾在表特板上發文，說自己打扮成女生的樣子會比較舒服，家人也很開明，不會對他的穿著打扮說三道四，媽媽只是更在意他應該注意課業或正事，而非在打扮外表上花太多心思。

文中，他也透露自己喜歡的是女生，有穩定交往的女朋友。有趣的是，看到有人留言「推愛口醬」，提到郭雪芙在《華燈初上》出演的角色，塗男還在底下回覆，「身為沒在追劇的動漫肥宅，我還估狗了一下什麼是aiko」，和網友互動相當逗趣可愛。

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