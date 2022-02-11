夫妻偷電纜遭私刑圍毆1死1重傷　跪地求饒繼續打6村民判刑

▲廖男被毆打案發時現場 。（圖／資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市廖姓夫婦於2021年7月22日凌晨，駕車到屏東縣九如鄉大坵堤岸旁產業道路涉嫌行竊電線被民眾發現，廖男被打成重傷送醫不治，妻子也重傷，經屏東地檢署6個多月來偵辦，今(11)日依傷害致死罪起訴陳姓男子等6名村民，其中5人是「抓贓衝鋒隊」成員。

檢方起訴指出，陳姓父子及李姓兄弟等6人，平日都以養蝦、抓蝦為業，由於當地頻頻出現竊賊行竊電纜線，因而在LINE成立「抓贓衝鋒隊」群組。2021年7月22日凌晨2時51分許，陳姓男子及其胞弟手機接獲位於蝦池的斷電警示簡訊及電話，眾人相互聯絡後共同前往圍捕。

陳男與兒子駕車於凌晨3時許趕至蝦池現場，發現廖姓竊嫌駕車載潘姓妻子欲欲逃離現場，遂駕車在前阻擋渠2人離去；另名陳姓男子另駕駛自小貨車適時抵達，見狀即持棍棒插入廖車左前輪輪框阻止，廖車倒車受阻失控撞及網室栽培網幕後停車。

陳姓父子見狀分持棍棒朝毀損廖男車輛，喝令廖男兩人下車，不理會潘婦跪地求饒，分持鋁棒毆打廖男雙手、小腿。期間莊男等人曾也電纜線被偷，趕來後持木棍毆打教訓後離去。同日凌晨4時27分許，潘婦爬至廖男車上拿取他手機報警，廖男送醫於到院前死亡，潘婦人身體多處受傷。檢方獲報指揮里港警方偵辦，陸續傳喚到陳、李等人到案，聲押兩人獲准。

檢方偵結指出，涉案多名被告為經營養蝦池之業者，渠等業者日前雖曾因共同遭不法之徒竊取電纜線，造成營業重大損失，亦不應擅自動用私刑以暴力解決糾紛，否則自身亦難逃法律之追訴。呼籲若民眾遭受任何不法侵害時，仍應須循正當管道尋求救濟，以保障自身權益。本署仍將持續指揮司法警察機關共同打擊犯罪，俾維護社會治安及法紀，為共同建立幸福、宜居、安全的城市而努力。