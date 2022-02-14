隔離也要吃　網狂問「40萬魚皮湯在哪？」台南人淚：以後要排隊了

▲網狂敲碗問「40萬魚皮湯是哪一間？」（圖／翻攝老鄭閣再來魚皮湯）

記者施怡妏／綜合報導

台南市12日新增3例確診，其中一對高雄砂石場傳播鏈感染的一對父子（19599、19560）在匡列居隔後偷跑去喝鮮魚湯，因而各被開罰20萬元，粉專「台南式」就貼出一張哏圖，其他人看到足跡都在討論疫情，但是台南人總是歪樓，反而在討論「美食足跡」，還有人驚呼「40萬元的魚皮湯到底多好喝？」

臉書粉專「台南式」貼出一張哏圖，根據他一年多的觀察後發現，其他人看到確診足跡，都是在討論疫情，擔心自己有沒有足跡重疊，確診者的Ct值多少，不過台南人看到確診足跡，則是在討論，「我覺得我家巷口那間比較好吃耶」、「不要講啦，到時候又要排隊」、「這家這麼好吃嗎？」「一定要點他的肉燥飯」。

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貼文曝光後，許多台南人在底下留言，「會先談疫情、但談著談著就講到吃的了，而且後者討論的會比前者多」、「台南不愧是美食之都啊」、「百分百正確」、「好準喔！我們家也是這樣的反應」、「觀光客才會去的店不怕足跡重疊，真正在地人會去的店都隱藏在巷子內」、「真的欸⋯但不免俗的一定要補上一句，我覺得我家附近的比較優」。

據了解，台南一對確診父子，被疫調人員通知必須居家隔離，但是兩人不顧禁令，前往安南區海佃路上的魚皮湯店外帶，因此各被開罰20萬元，再度引發網友們討論，「這家40萬的魚皮湯店在哪裡」、「這兩天消毒停業，明天就能去吃了」、「噓！不要讓觀光客知道那間20萬元的魚皮湯在那裡」、「40萬的魚皮湯到底多好喝」、「店休息兩天消毒，明天就可以去吃了」。

台南從過年前就陸續傳出確診病例，之前有確診者足跡到周氏蝦捲安平店用餐，被匡列的內用客人總共17位，只有2位台南市民，當時不少網友討論「周氏蝦捲到底是不是只有觀光客會吃」。之後有一名肉圓店女員工也確診，一開始大家不知道是店員確診，只知道確診者天天去吃肉圓，好奇問「到底有多好吃啊，為何天天去」，也引起網友們討論。

▼台南確診父子落跑喝「私房鮮魚湯」。（圖／翻攝老鄭閣再來魚皮湯）